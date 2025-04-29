Появился русский трейлер фильма «Джейн Остин испортила мне жизнь»

Локализованный трейлер фильма «Джейн Остин испортила мне жизнь» (Jane Austen a gâché ma vie) представила 29 мая 2025 года кинокомпания «Про:взгляд». Главные роли в романтической комедии режиссера и сценаристки Лауры Пиани исполнили Камилль Рутерфорд, Пабло Поли, Чарли Энсон, Аннабель Лангронн, Лиз Краузер, Лола Пиплоу и другие.

© кадр из фильма «Джейн Остин испортила мне жизнь»

Главная героиня Агата (Рутерфорд) — безнадежно неуклюжая, но очаровательная молодая женщина, которая работает в легендарном книжном магазине Shakespeare & Co. в Париже, мечтая стать успешным писателем и испытать любовь, похожую на роман Джейн Остин. Когда лучший друг(Поли) приглашает Агату в писательскую резиденцию Джейн Остин в Англии, она попадает в очень неожиданный романтический треугольник в духе ее любимой писательницы. Агата должна избавиться от своей неуверенности, чтобы решить, чего она действительно хочет для себя: достичь своих романтических или профессиональных целей?

Премьера «Джейн Остин испортила мне жизнь» состоялась в сентябре 2024 года на кинофестивале в Торонто. В российский прокат фильм выйдет 29 мая.