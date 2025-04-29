Сериал «Острые козырьки» получит седьмой сезон

Стивен Найт работает над новым сезоном сериала «Острые козырьки». Об этом сообщает издание Sun со ссылкой на инсайдеров. По их данным, действие новых эпизодов (или шоу с новым названием) будет происходить в 1950-е, предположительно, в нем появится и Томас Шелби (персонаж Киллиана Мёрфи) в качестве наставника для молодых членов банды. Премьера предположительно запланирована на 2026 год.

© кадр из сериала «Острые козырьки»

- Шестой сезон «Острых козырьков» должен был стать последним, а фильм - окончательным прощанием с историей, — сообщил источник. - Но руководитель шоу Стивен Найт не смог устоять перед соблазном вернуться к истории — своему самому известному творению — и намекнул, что хотел бы сделать больше. Тот факт, что BBC дал зеленый свет и проект уже запущен в предпроизводство, станет приятным сюрпризом для поклонников шоу.

Телекомпания BBC пока официально не подтвердила эту новость. Фильм-сиквел «Острых козырьков» под названием «Бессмертный человек» (The Immortal Man,) был снят в конце 2024 – начале 2025 года. Его действие происходит во время Второй мировой войны, вместе с Мёрфи в нем снялись Стивен Грэм, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Тим Рот и другие. Ожидается, что он выйдет также в 2026 году.