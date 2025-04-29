Первые критики оценили фильм «Громовержцы»

За несколько дней до выхода нового фильма Marvel «Громовержцы» в Сети появились первые обзоры критиков — ленту сравнивают с лучшими супергеройскими проектами и оценивают очень высокого.

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На агрегаторе Rotten Tomatoes «Громовержцы» получили 92 балла «свежести» после 64 рецензий. Для сравнения, «Мстители» и «Железный человек» оценены на 94.

Эксперты отмечают, что на фоне последних фильмов Marvel «Громовержцы» смотрятся очень цельно — большое внимание уделено сюжету и персонажам, а не только спецэффектам.

Поразительно, если учесть, сколько сюжетных линий приходится балансировать и использовать в фильме, но всё это работает, потому что в основе лежит характер, а не постоянные повороты сюжета. Потрясающие боевые сцены и цельное видение помогают «Громовержцам» выделиться на фоне CGI-фильмов последних пяти лет. Это главное, что делает фильм таким свежим. За этих персонажей хочется болеть. Несмотря на то что они — клоны Мстителей, простым людям они ближе, чем скандинавские боги, легенды Второй мировой войны или учёные-миллионеры, которые могут купить небольшую страну.

Премьера «Громовержцев» состоится 2 мая в мировых кинотеатрах. До России лента доберётся в середине месяца из-за паузы в показе зарубежных лент.