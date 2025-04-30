Режиссер Сергей Коротаев рассказал о фильме «В списках не значился»

1 мая на большие экраны выходит лента «В списках не значился» Сергея Коротаева по повести Бориса Васильева. Эта картина стала фильмом открытия 47-го Московского международного кинофестиваля. «Вечерняя Москва» побеседовала с режиссером.

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Сергей, фильм «В списках не значился» — один из самых ожидаемых. Для чего он нужен лично вам?

— Это глубокая и честная история. Мне фильм нужен, чтобы еще раз задуматься, что такое «быть настоящим», быть человеком, который способен бороться. Он нужен мне, чтобы вспомнить, откуда брать силы, если кажется, что все против тебя, понять, где находить мужество противостоять обстоятельствам, которым, кажется, сопротивляться невозможно. Если говорить, про что кино, то для себя я сформулировал послание в произведении Бориса Васильева так: «Если твое дело — дело правое и если тобой движет любовь к жизни, то над тобой не властна даже сама смерть». Про это я и старался снимать.

Насколько легко или трудно было работать с одноименной повестью фронтовика Бориса Васильева? Как его текст воспринимается в наши дни?

— Борис Васильев — один из ярчайших представителей лейтенантской прозы. Это плеяда авторов, которые прошли Великую Отечественную войну в званиях младших офицеров. Они писали о том, что видели своими глазами. Поэтому текст так правдив. Мы работали над ним с большим уважением. Повесть «В списках не значился» опубликована в 1974 году. Ее содержание — это правда. А правда не устаревает. Если содержание правдиво, а переживания героев и ситуации, в которые они попадают, достоверны, то такой текст останется актуальным на все времена.

В 1995 году уже выходила лента «Я — русский солдат» по тому же произведению Васильева. В чем разница между киноремейками и тем, чтобы заново экранизировать одно литературное произведение?

— Сразу подчеркну, наша картина — это не ремейк. Я бы не хотел сравнивать эти фильмы. У них и сценарии разные. Ведь повесть объемнее, чем может вместить любой фильм. Если экранизировать ее буква за буквой, получится несколько лент. При написании сценария его автор, а потом режиссер как бы пропускают текст через себя и выбирают то, что соответствует их ощущениям, мыслям и чувствам, что нужно для их рассказа.

Я приветствую экранизации. Если их не делать, то некоторые литературные произведения могут забыться, потеряться в истории. Когда по книгам снимаются фильмы, это подогревает интерес к их прочтению. Мне кажется, экранизации вдыхают дополнительную энергию, продлевают жизнь произведению, освежают память о нем. И хорошо, что они делаются. И пусть снимают еще картины по Васильеву. И «В списках не значился» переснимают снова.

Даже по анонсу фильма видно, насколько в нем мощная компьютерная графика...

— Прерву вас. Все, что вы видите в трейлере, — не компьютерная графика, а реальная съемка. Мы пошли по пути достоверности во всем. Одна из важнейших составляющих кино — атмосфера. И я старался создать ее на площадке. Ведь если артист, существующий в кадре, сразу погружается в определенную атмосферу, то он начинает по-другому себя ощущать, его психофизика работает иначе. Поэтому мы на самом деле создали тот страшный обстрел в начале. Взрывы были под 20 метров высотой. Артисты бегали среди рушащихся зданий в дыму, в огне. Конечно, у нас работали и каскадеры, причем одновременно по 20, 30, 50 человек на площадке. Это была очень сложная съемка.

Еще меня зацепила узнаваемость фронтовых снимков. Как подбирали референсы?

— Мы заложили довольно много отсылок, которые можно узнать. Отсмотрели огромное количество архивных фотографий и видеоматериалов. Я осознанно делал цитаты. Например, в Брестской крепости есть несколько картин-диорам, изображающих первые часы ее защиты. Одна из них передает момент, когда был подписан Приказ № 1 — сохранившийся бумажный документ той поры. Его подписали командиры, собравшиеся в первые часы нападения на Советский Союз, чтобы организовать оборону крепости. И в фильме мы воссоздали этот момент в том месте, которое было изображено на картине. Большое спасибо руководству крепости, что дали нам возможность снять сцену в помещении, которое закрыто от посторонних. Еще есть военная фотография, которая называется «Зеркало войны», где боец смотрит в разбитое зеркало. Мы сделали такую же отсылку в одном из кадров в костеле. И со знаменем, развевающимся на древке, есть эпизод. Их много...

При подготовке к съемкам вы с актерами ездили в Брестскую крепость. Можете описать, какие ощущения там испытываешь, о чем думаешь?

— Мы посещали Музей Брестской крепости и саму крепость — капониры (военные сооружения для ведения огня в двух противоположных направлениях. — «ВМ»), которые остались. Всем советую побывать в тех местах. Там особенная атмосфера, пропитанная, с одной стороны, болью, а с другой — гордостью за то, что наши ребята, герои, совершили этот подвиг. Когда идешь вдоль стен капониров и вглядываешься в мемориальные доски на них, понимаешь, что средний возраст защитников крепости — 20–21 год. То есть войну встретили молодые ребята, которые смогли задержать фашистов. Ведь Гитлер отводил на взятие крепости несколько часов. Он не считал ее серьезным препятствием, а лишь казармой с солдатами, которую собирались пройти и не заметить, но застряли на долгие дни, недели и месяцы. Это стало шоком для нападавших. И, скорее всего, в результате такого неудачного для них начала и героической защиты Брестской крепости блиц-криг, который планировали враги, не состоялся. Ведь их танки собирались пройти по дороге, которая шла вдоль Брестской крепости в сторону Минска и дальше, на Москву. А пока стояла крепость, фашисты не могли свободно ею пользоваться.

Этот фильм — не первая ваша работа на военную тему. Выходил сериал про девушек-снайперов «Через прицел», про который вы говорили, что это история взросления. Здесь тема повторяется. Почему она так важна для вас?

— История взросления, становления, человека — одна из стержневых в драматургии, когда происходит переосмысление ценностей, слетают ложные представления о добре и зле, спадает вуаль, которую человеку создавали легендой об окружающих обстоятельствах. Человек взрослеет, когда у него перед глазами возникает правда, когда он переходит от ложных истин к настоящим, когда понимает, что такое настоящая любовь, дружба, что вообще значит «быть настоящим». И еще, мне кажется, взросление происходит, когда человек остается один, как главный герой Плужников.

Досье

Сергей Коротаев родился 10 февраля 1980 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Окончил факультет технической кибернетики в СПбПУ. Позже отучился в мастерской В. Д. Сошникова на кафедре режиссуры кино и телевидения в СПбГАТИ (сейчас РГИСИ). Работал автором программ и режиссером на телеканалах. Сейчас в его фильмографии 18 различных проектов, включая «Мосгаз. Катран», «Горький 53» и другие.