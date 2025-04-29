Что известно о втором сезоне «Монолога фармацевта»

В январе 2025 года стартовал второй сезон «Монолога фармацевта» — одного из самых популярных аниме-сериалов последних лет. Это забавная детективная история о девушке-фармацевте по имени Маомао. Героиня живет в вымышленной стране, напоминающей Древний Китай, и расследует загадочные преступления, которые происходят в императорском дворце. Шоу хвалят за легкий тон повествования, обаятельных персонажей и качественный визуал. «Лента.ру» напоминает сюжет аниме, объясняет, что легло в его основу, и делится датами выхода новых серий.

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Главное об аниме

Страна: Япония

Оригинальное название: Kusuriya no Hitorigoto

Жанр: детектив, драма

Студии: OLM и TOHO animation STUDIO

Сколько серий: 48 (2 сезона) Длительность одной серии: 20-25 минут

Премьера первого сезона: 2023 год

Премьера второго сезона: 2025 год

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.8 и 8.5

Где смотреть: онлайн-кинотеатры Netflix и Crunchyroll

За производство аниме «Монолог фармацевта» отвечают сразу две студии — Oriental Light and Magic (OLM) и TOHO animation STUDIO.

Cреди проектов, созданных OLM, — легендарные «Покемоны» и «Берсерк»

TOHO animation STUDIO работала над ультрапопулярной «Магической битвой», «Страной самоцветов», «Доктором Стоуном» и фантастическим боевиком «Триган: Ураган».

Дата выхода

Первый сезон «Монолога фармацевта» выходил с октября 2023 по март 2024 года. Продолжение истории вышло на экраны меньше чем через год — в январе 2025-го.

Новые серии выходят раз в неделю по пятницам. Второй сезон, как и первый, состоит из двадцати четырех эпизодов длительностью около 25 минут.

Финал второго сезона «Монолога фармацевта» покажут 20 июня 2025 года

Этот сезон «Монолога» разделен на две половины. Первая часть шоу завершилась 28 марта — после этого аниме-сериал сменил открывающую и закрывающую музыкальные темы, а также начальную заставку и титры.

Первая половина сезона начиналась песней Hyakka Ryoran японской певицы Риры Икуты, а вторую часть открывает трек Kusuhiki от группы Mrs. Green Apple.

График выхода серий 2-го сезона

1-я серия 10 января 2025 года

2-я серия 17 января 2025 года

3-я серия 24 января 2025 года

4-я серия 31 января 2025 года

5-я серия 7 февраля 2025 года

6-я серия 14 февраля 2025 года

7-я серия 21 февраля 2025 года

8-я серия 28 февраля 2025 года

9-я серия 7 марта 2025 года

10-я серия 14 марта 2025 года

11-я серия 21 марта 2025 года

12-я серия 28 марта 2025 года

13-я серия 4 апреля 2025 года

14-я серия 11 апреля 2025 года

15-я серия 18 апреля 2025 года

16-я серия 25 апреля 2025 года

17-я серия 2 мая 2025 года

18-я серия 9 мая 2025 года

19-я серия 16 мая 2025 года

20-я серия 23 мая 2025 года

21-я серия 30 мая 2025 года

22-я серия 6 июня 2025 года

23-я серия 13 июня 2025 года

24-я серия 20 июня 2025 года

Посмотреть второй сезон аниме-сериала можно в онлайн-кинотеатрах Netflix и Crunchyroll. Оба сервиса официально не доступны для российских пользователей.

Однако в сети можно найти серии как с русскоязычной озвучкой, так и с субтитрами. Практически сразу после выхода новые эпизоды «Монолога фармацевта» появляются на Rutube.

Трейлер

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Сюжет

События аниме-сериала «Монолог фармацевта» развиваются в вымышленной стране, которая напоминает средневековый Китай. Главная героиня — семнадцатилетняя Маомао, выросшая в квартале красных фонарей. Маомао — дочь аптекаря, поэтому она с ранних лет увлекалась медициной и обучалась лекарскому искусству. К своим годам она узнала все о том, как работают различные яды (и даже несколько раз проверяла их действие на себе).

Жизнь Маомао кардинально изменилась, когда неизвестные похитили ее и продали в императорский дворец в качестве служанки. Юная девушка была вынуждена выполнять грязную работу и старалась не попадаться на глаза никому из вышестоящих чинов. Однако узнав о том, что дети императора больны, героиня решила нарушить запреты и вмешаться в происходящее. Она использовала свои навыки, чтобы помочь маленьким наследникам — благодаря этому дочь одной из наложниц осталась в живых.

Тайный поступок Маомао дошел до евнуха Женьши, хранителя императорского гарема. Вместо наказания травница получила внезапное повышение — героиню сделали личной служанкой и дегустатором госпожи Гекуе (это ее ребенок выжил благодаря трудам Маомао).

С помощью Женьши сообразительная Маомао быстро превратилась в местного эксперта-криминалиста. Она самоотверженно пыталась разобраться в дворцовых интригах и расследовала преступления, которые там происходили

Во втором сезоне «Монолога фамацевта» девушка вновь помогает местным высокопоставленным лицам и даже самому императору. Маомао все еще работает на Женьши и госпожу Гекуе. С евнухом травницу связывают не только деловые отношения — однако романтическая линия здесь не выводится на первый план, уступая место изобретательным расследованиям.

Одновременно с этим Маомао пытается раскрыть масштабный заговор — кажется, кто-то не хочет, чтобы беременная Гекуе родила императору еще одного ребенка.

«Монолог фармацевта» — это детективный процедурал. Каждая серия посвящена расследованию нового дела, а глобальная история развивается медленно и не влияет на сюжет отдельных эпизодов

На чем основан аниме-сериал

В основу аниме-сериала легко одноименное ранобэ японской писательницы Нацу Хюги и иллюстратора Токо Сино, начавшее выходить в 2014 году.

Вообще, Хюга публиковала свой веб-роман на одном из японский сайтов с 2011 года, однако издатели заметили ее произведение только 3 года спустя. К началу 2025-го ранобэ насчитывало 15 томов. В 2017 году «Монолог фармацевта» обзавелся и собственной манга-адаптацией.

После выхода аниме-адаптации «Монолога фармацевта», популярность печатного первоисточника значительно возросла — к началу второго сезона общий тираж ранобэ и манги превысил сорок миллионов экземпляров.

О выпуске русскоязычных версий ранобэ и манги заговорили только в конце 2024 года. Издательство XL Media сообщило, что планирует перевести «Монолог фармацевта» на русский язык. Ожидается, что первые тома манги и ранобэ выйдут в 2025 году.