График выхода серий восьмого сезона «Рика и Морти»

Весной 2025 года выйдет восьмой сезон «Рика и Морти» — культового мультсериала о приключениях эксцентричного ученого Рика Санчеса и его робкого внука Морти Смита. В новом сезоне главные герои продолжат исследовать безумную вселенную и, возможно, вновь встретятся с одним из своих заклятых врагов. «Лента.ру» напоминает, чем законился прошлый сезон мультсериала и рассказывает о сюжете и дате выхода продолжения.

«Рик и Морти»: главное о сериале

Страна: США

Оригинальное название: Rick and Morty

Жанр: научная фантастика, комедия, приключения, боевик

Создатели: Джастин Ройланд и Дэн Хармон

Шоураннер: Скотт Мардер

Сколько серий: 71 (7 сезонов)

Длительность одной серии: 23 минуты

Когда вышла самая первая серия: 2013 год

Дата выхода 8-го сезона: 2025 год

Где смотреть: программный блок Adult Swim на канале Cartoon Network

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.9 и 9.1

Дата выхода

Седьмой сезон «Рика и Морти» завершился в декабре 2023 года. Сезоны с пятого по седьмой выходили каждый год, а вот премьеры следующей части пришлось подождать немного дольше — все из-за голливудских забастовок.

В декабре 2024-го вышел первый тизер восьмого сезона — тогда стало известно, что шоу все же выйдет в 2025 году. Точную дату выхода раскрыли в следующем проморолике, приуроченном к Пасхе.

25 мая 2025 года состоится премьера восьмого сезона «Рика и Морти»

Официальный синопсис продолжения гласит:

«Рик и Морти возвращаются в восьмом сезоне! Жизнь снова обретает смысл! Нет ничего невозможного!»

Мультсериал продолжит выходить в рамках блока Adult Swim. Новый сезон, как и предыдущие, будет состоять из десяти серий. Эпизоды будут выходить каждую неделю в ночь на субботу (в 23:00 пятницы (EST) или 06:00 субботы по Москве).

График выхода серий

1-я серия (Summer of All Fears) 26 мая в 6 утра по Москве

2-я серия (Valkyrick) 2 июня в 6 утра по Москве

-я серия (The Rick, The Mort & The Ugly) 9 июня в 6 утра по Москве

4-я серия (The Last Temptation of Jerry) 16 июня в 6 утра по Москве

5-я серия (Cryo Mort a Rickver) 23 июня в 6 утра по Москве

6-я серия (The Curicksous Case of Bethjamin Button) 30 июня в 6 утра по Москве

7-я серия (Ricker Than Fiction) 7 июля в 6 утра по Москве

8-я серия (Nomortland) 14 июля в 6 утра по Москве

9-я серия (Morty Daddy) 21 июля в 6 утра по Москве

10-я серия (Hot Rick) 28 июля в 6 утра по Москве

В названии каждого эпизода, как и всегда, можно увидеть отсылки к культовым произведениям поп-культуры. Например, первая серия (Summer of All Fears) отсылает к боевику «Цена страха» (The Sum of All Fears) с Беном Аффлеком и Морганом Фриманом, пятая (Cryo Mort a Rickver) — к песне Cry Me a River Джастина Тимберлейка, а восьмая (Nomortland) — к оскароносной «Земле кочевников» (Nomadland).

Трейлер

Первый тизер продолжения «Рика и Морти» вышел в декабре 2024 года — в нем Рик проводил прослушивание на роль своего зятя Джерри.

1 апреля 2025-го Adult Swim опубликовал «Первый взгляд» на новый сезон — короткий отрывок из серии «Последнее искушение Джерри» (The Last Temptation of Jerry). По сюжету Рик и Морти прибывают на планету, которую населяют крайне религиозные существа, и пытаются отыскать там пасхального кролика. 8 апреля на YouTube-канале Adult Swim появился еще один фрагмент из этой серии.

Полноценный трейлер восьмого сезона появился в сети 22 апреля. Видеоролику потребовалось всего три дня, чтобы набрать миллион просмотров.

Сюжет

Шоу вновь будет следовать привычному формату: миксовать важные для глобальной истории моменты и приключения Рика и Морти — отдельные сумасшедшие эпизоды, которые никак не двигают сюжет.

В седьмом сезоне завершилась одна из важных сюжетных линий, которая шла практически через все предыдущие серии «Рика и Морти». Рик наконец-то смог расправиться со своим главным врагом — собственной альтернативной версией по имени Рик Прайм. Когда-то давно Прайм лишил жизни жену Рика по имени Дайан и стер ее личность из всех параллельных реальностей.

«У тебя была эта цель, эта месть, всю твою жизнь. Обычно такое заканчивается твоей собственной смертью. Теперь Рик, проживший то, что было главной целью его жизни, попробует выяснить, кем он является без этого», — Скотт Мардер, шоураннер сериала «Рик и Морти».

Победить Прайма героям помог другой важный антагонист — Злой Морти, коварная и очень умная версия Морти Смита. В пятом сезоне этот антигерой покинул границы известной вселенной, чтобы исследовать мир, в котором нет бесконечного числа Риков и Морти. После возвращения в родное измерение и победы над Риком Праймом Злой Морти завладел чертежами устройства «Омега» — именно с помощью него Прайм когда-то уничтожил Дайан.

Скотт Мардер пообещал, что Злой Морти еще появится в шоу.

«У нас определенно есть на него планы», — сообщил он.

Производство

То, что у «Рика и Морти» будет восьмой сезон, было понятно еще в 2018 году. После выхода третьего сезона шоу продлили еще на семьдесят эпизодов (это равносильно семи полноценным сезонам мультсериала).

Производство восьмого сезона шоу стартовало в мае 2022 года — информацией об этом поделился сценарист Роб Шраб. Интересно, что к тому моменту в эфир вышло только пять сезонов мультсериала.

В январе 2023 года одного из авторов «Рика и Морти» Джастина Ройланда обвинили в домашнем насилии. Adult Swim мгновенно отреагировал на обвинения — компания заявила, что отказалась от сотрудничества со сценаристом, но не планирует закрывать мультсериал. В марте 2023 года с Ройланда сняли все обвинения в насилии, однако он так и не вернулся в шоу.

Работу над созданием новых сезонов «Рика и Морти» продолжили коллеги Ройланда — соавтор сериала Дэн Хармон и шоураннер Скотт Мардер.

С самой первой серии главных героев озвучивал Джастин Ройланд. После его ухода у Рика и Морти сменились актеры озвучания

Начиная с седьмого сезона, Рик Санчез говорит голосом Йена Митчелла Кардони («Завершить историю»), а Морти Смит — голосом Гарри Белдена («Медики Чикаго»). Новые голоса, кстати, звучат практически неотличимо от оригинала.

Летом 2023 года исполнительный продюсер Стив Леви рассказал, что сценарий восьмого сезона уже готов — его удалось закончить до начала забастовок Гильдий актеров и сценаристов США.