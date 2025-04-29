Что известно о продолжении франшизы «Волшебник Изумрудного города»

Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» вышел в 2024 году и стал хитом в российском прокате: собрал почти в 3,5 раза больше бюджета. Он положил начало франшизе, в которой запланированы семь фильмов и даже парк развлечений. Вторая часть выйдет в 2027 году — она уже получила рабочий подзаголовок «Злая ведьма», а также как минимум два подтвержденных продолжения. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма», кто в нем сыграет, о чем будет сюжет и что известно о российской франшизе, посвященной приключениям девочки Элли, пса Тотошки и их друзей.

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«Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» (2027): главное о фильме

Фильм — продолжение «Волшебника Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», который вышел в России в 2024 году. Первая часть собрала положительные отзывы у критиков и получила от зрителей 7,1 балла из 10 на «Кинопоиске».

При бюджете в 979 миллионов рублей фильм собрал в России почти 3,4 миллиарда. В России и странах СНГ его посмотрели в кинотеатрах 7,35 миллиона зрителей.

История задумана как трилогия. На 2028 год запланирована премьера финальной части — «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой». А через год после этого выйдет спин-офф «Урфин Джюс».

Все фильмы основаны на одноименной сказке Александра Волкова, которая была адаптацией книги Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».

Дата выхода

Премьера «Волшебника Изумрудного города. Злая ведьма» состоится 1 января 2027 года.

Выход всех фильмов цикла назначают на первый день года — картина ориентирована на семейный просмотр, поэтому создатели стараются привлечь как можно больше зрителей в новогодние праздники.

Сюжет

Кадр: фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Первая часть киносказки рассказывала о том, как девочка Элли во время урагана попала в Волшебную страну. Вместе со своей собакой Тотошкой она отправилась в Изумрудный город на поиски волшебника Гудвина в уверенности, что он сможет вернуть ее домой. По пути она встретила Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва, с которыми подружилась — они стали ее верными спутниками. Фильм закончился на том, как они добрались до Изумрудного города.

Вторая часть продолжит приключения команды. Им предстоит путешествие в Фиолетовую страну, противостояние с летучими обезьянами и главным антигероем фильма — колдуньей Бастиндой.

Также в этом фильме снова появится Урфин Джюс — важный персонаж оригинальных сказок, который настолько полюбился читателям, что Александр Волков посвятил ему несколько книг.

Актеры и персонажи

Екатерина Червова — Элли, храбрая и отзывчивая девочка, ураганом занесенная в мир с магией и говорящими животными.

Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита», «Игра престолов») — Железный Дровосек. Живой человек в жестяном теле, который стремится обрести сердце.

Евгений Чумак («Гром: Трудное детство», «Великолепная пятерка») — Страшила. Чучело из соломы, цель которого — получить мозги.

Артур Ваха («Бакенбарды», «Придел Ангела») — Трусливый Лев (озвучка). Настоящий зверь, которому не хватает смелости — за ней-то он и отправляется в приключение.

Светлана Ходченкова («Благословите женщину», «Росомаха: Бессмертный») — Бастинда. Одноглазая злая колдунья, которая правит Фиолетовой страной. Когда-то она подчинила себе летучих обезьян и с их помощью захватила власть.

Дмитрий Чеботарев («Вампиры средней полосы», «Майор Гром: Чумной доктор») — Урфин Джюс, житель Голубой страны и приспешник злой колдуньи Гингемы.

Денис Власенко («Страсти по Матвею», «Инспектор Гаврилов») — Тотошка (озвучка). Собака Элли, заговорившая в Волшебной стране. Верный и неунывающий друг поддерживает девочку на протяжении всех ее приключений. Саму собаку в фильме сыграет джек-рассел по кличке Уджер.

Производство и съемочная команда

Съемки фильма начнутся летом 2025 года. Режиссером всей трилогии выступает Игорь Волошин, известный по фильму «Повелитель ветра». Кроме «Волшебника Изумрудного города», Волошин снял еще одну сказочную экранизацию — «Буратино» (премьера готовится 1 января 2026 года).

Основным сценаристом второго фильма стал Роман Кантор. Он работал над сериалом «Эпидемия», написал финальную версию сценария «Мастера и Маргариты» (2023), а также «Серебряные коньки» (2020) — первый российский фильм, права на который приобрел Netflix. По словам продюсера франшизы Петра Анурова, Роман Кантор и Сергей Козин также напишут сценарий к третьей части.

За производство отвечает кинокомпания «Централ Партнершип» (ЦПШ). В 2024 году студия получила финансовую поддержку от Фонда кино на производство второго фильма — 150 миллионов рублей безвозвратно. Суммарно ЦПШ дали 450 миллионов рублей на безвозвратной основе.

Вероятно, как и в первом фильме, во второй части некоторых персонажей будут создавать с помощью компьютерной графики. Так, в прошлый раз при работе над Трусливым Львом отсканировали двух настоящих львов: у одного взяли морду, у другого — тело. Актер Артур Ваха не только озвучил персонажа, но и участвовал в захвате движений — в фильме у Льва его мимика.

Продолжения и спин-оффы

«Волшебник Изумрудного города» запланирован как франшиза на семь фильмов, но не у всех из них будет такое название. Пока известно только о финальной части трилогии и спин-оффе, посвященном Урфину Джюсу. Развитие франшизы будет зависеть от сборов и успеха уже анонсированных фильмов.

Продюсер Петр Ануров рассказал, что франшизу планируют расширять и за пределами большого экрана — например, создать тематический парк развлечений. К тому же по лицензии будут выпускать официальную продукцию: игрушки, канцелярские товары и кондитерские изделия.

«Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой»

Третья часть цикла запланирована на 1 января 2028 года. Подробности сюжета пока неизвестны, но по названию можно заключить, что в этой части Элли покинет Волшебную страну и вернется домой.

В книге история Элли закончилась тем, что она победила мстительную Бастинду, освободила летучих обезьян, разоблачила Гудвина и с помощью доброй волшебницы Стеллы вернулась домой — ее перенесли магические башмачки.

Впрочем, на этом история не закончилась: после «Волшебника Изумрудного города» Александр Волков написал еще пять книг.

«Урфин Джюс»

Премьера назначена на 1 января 2029. Можно предположить, что основой фильма станет книга «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Она рассказывает о гениальном злодее, который изобретает волшебный порошок и с его помощью оживляет армию деревянных солдат. После того как он берет в плен Страшилу и Железного Дровосека, жители волшебного мира зовут на помощь Элли, и она отправляется в новое путешествие, чтобы спасти друзей.

Другие экранизации

Оригинальная сказка Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» — одна из самых известных детских историй в США. У нее много экранизаций и свободных адаптаций. Ее воссоздавали на большом экране, в радиопостановках, мультфильмах и мюзиклах. Самая известная экранизация «Волшебник страны Оз» вышла в 1939 году и стала культовой. Дороти (прототип Элли) сыграла Джуди Гарленд. Это один из первых цветных фильмов.

Сюжет переосмыслили в мюзикле «Злая», премьера которого состоялась на Бродвее в 2003 году. История там показана со стороны волшебницы Бастинды. Мюзикл Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях. Вторая часть «Злая: Навсегда» запланирована на ноябрь 2025 года.

В России более популярна советская адаптация книги. В ней Александр Волков изменил имена персонажей и названия. И если первая книга сюжетно повторяет сказку Баума, то продолжения Волкова стали оригинальными произведениями. Наиболее известны многосерийный мультфильмы, вышедшие в 1973-1974 и 1999-2000 годах.