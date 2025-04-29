Новый сериал «Александр I»: свежий взгляд на императора и его эпоху

Долгая история российского самодержавия позволит сценаристам и продюсерам снять еще много сериалов о царях и императорах. Только на Петре I и Екатерине Великой удалось запустить столько проектов, что кажется, будто об этих знаменитых персонах уже и рассказать нечего. На Александра I спрос куда скромнее, но относительная свежесть темы позволяет рассчитывать на реакцию публики. И зрители на сериал «Александр I» отреагировали довольно быстро.

Обычно обсуждение исторических проектов идет по двум направлениям: правда или киношники опять что-то придумали, и хороши ли местные звезды в образах коронованных особ и их ближайшего окружения.

В сюжете сериала есть немало поворотов, по поводу которых уже ломают копья любители истории. Вот совсем юный Александр прогуливается по Петербургу инкогнито и даже влезает в уличные разборки. Такое вообще возможно? Завещание умершей Екатерины II похищает ее фаворит Платон Зубов, и потом этот документ державной важности прячут и всячески оспаривают. Неужели прямо украли и спрятали?

Режиссер проекта Артем Насыбулин в качестве предупреждения говорит, что ни одно художественное произведение, даже опирающееся на исторические факты, документальным не будет. Кто бы сомневался. А здесь еще и сама персона Александра I. Даже современники называли его человеком-загадкой, куда уж понять чужую душу спустя два с лишним века.

С кастингом все, конечно, проще и нагляднее. Евгений Романцов (Александр I) стал, наверное, одним из лучших монархов на экране, Федор Лавров (Павел I) ярко передал маниакальную жажду деятельности, зависть и паранойю своего персонажа. Из Артема Ткаченко вышел очень неприятный и скользкий фаворит императрицы, из Юрия Чурсина получился немного карикатурный, но вполне себе Наполеон. Анна Банщикова (княгиня Мария Федоровна), слегка засидевшаяся в образе майора Кушнира в «Ищейке», наконец показала себя совершенно другой. Анастасия Крылова, Аня Чиповская и Ангелина Поплавская в ролях дворцовых девушек воспринимаются весьма условно, но красота ведь нигде не лишняя.

Как бы ни были привередливы любители пышных исторических постановок, но в случае с «Александром I» даже самым строгим из них жаловаться особо не на что. Все действительно нарядно, и, наверное, есть повод для разговоров об определенном прогрессе в этом жанре. Но некоторые традиции все же сохранены. Обученный всему передовому и европейскому молодой монарх хочет либеральных реформ, республиканских стандартов и освобождения крепостных. Но, набираясь опыта и набивая себе шишки на попытках реформаторства, юноша с горящими глазами превращается в унылого государственника. И подобный финал во многих исторических сериалах просто неизбежен. Как на вопрос: «Почему же опять все так получается?» — есть уже давно сформулированный, четкий ответ: «Так это же Россия-матушка».

АННА И ЖЕНИХ НА МИЛЛИОН

В «Секрете на миллион» выдавали замуж Анну Семенович. Слез не было, наоборот — шутили, смеялись, ловили букет невесты. Светские хроникеры на протяжении лет двадцати интересуются у Анны — «ну когда уже». И вот вроде бы уже пахнет свадебными цветами. По крайней мере, в студии у Леры Кудрявцевой.

Формат шоу «Секрет на миллион» слегка модернизировали, и теперь из исповедального интервью со слезами и душераздирающими откровениями получилось что-то в духе «Субботнего вечера». Наверное, в таких реформах нет ничего плохого. За время, что выходит «Секрет на миллион», в эффектные платья Леры выплакались, кажется, все, кто готов был это сделать. Теперь можно позвать друзей-приятелей и устроить посиделки с воспоминаниями и милыми светскими беседами.

Было бы наивно надеяться на то, что приглашенные знаменитости начнут фонтанировать невероятными откровениями. Желание фонтанировать у них, возможно, еще сохранилось, но вот нерассказанных откровений в ситуации, когда у всех есть социальные сети, а редакторы ток-шоу постоянно зовут на съемки, осталось не так уж много. В этом отношении самым интригующим был потенциальный муж Анны. Однако даже бизнесмен не из светского цирка блеснул умением формулировать мысли и подшучивать. Видимо, Анна уже всему его научила.

И если уж называть главных звезд шоу, то ими, конечно, стали Семенович и Кудрявцева. Девушки, которые всегда все сами, прошедшие большую часть того, что называют российским шоу-бизнесом, гордо несущие знамя матриархата в этой индустрии. Таких и замуж отдавать не страшно.