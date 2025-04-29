Сколько людей в России используют ИИ для выбора фильмов

Больше половины россиян используют ИИ для выбора занятий в свободное время

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Согласно опросу МегаФона, большинство пользователей смартфонов (68%) активно используют ИИ для организации досуга, включая планирование маршрутов, выбор фильмов или составление расписания свободного времени. Это показывает, что алгоритмы всё чаще помогают людям в принятии решений и экономят время.

Респонденты также все чаще доверяют ИИ выбор музыки, кино и рекомендациям по путешествиям. Почти каждый четвёртый опрошенный пользуется нейросетями для выбора фильмов и музыки, а 20% — для поиска отелей и планирования маршрутов. Более того, 17,8% людей используют ИИ для поиска развлекательных видео, а 16,7% интересуются концерты и выставки, что свидетельствует о растущем интересе к технологиям в разных сферах жизни.

Примечательно, что ИИ всё активнее используется для творческих целей. Около 28% респондентов применяют искусственный интеллект для обработки фотографий, а 57,6% создают или редактируют контент в соцсетях с его помощью. Кроме того, 38% респондентов считают ИИ хорошим способом справляться со скукой и одиночеством, а 28% используют его для снижения стресса.