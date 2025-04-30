Рецензия на фильм «В списках не значился»

В кино выходит «В списках не значился» — новая экранизация одноименной знаменитой повести Бориса Васильева про оборону Брестской крепости. Фильм спродюсировал Владимир Машков, который также сыграл в нем и одну из главных ролей. «Лента.ру» рассказывает, какой получилась картина, которая стоила миллиард рублей и в майские праздники заполнит собой почти все российские кинотеатры.

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Юный лейтенант Николай Плужников (Владислав Миллер) прибывает для прохождения службы в солнечный летний Брест. Идет 21 июня 1941 года. Прежде чем пополнить гарнизон местной крепости, Николай с товарищами успевает пообедать в ресторане и послушать местного скрипача Свицкого (Виталий Егоров). Поблагодарив юношу за то, что «хорошо слушал», музыкант помогает Коле добраться до места службы сквозь разразившуюся грозу — тем боле что туда же спешит и племянница скрипача Мирра, местная повариха. Лейтенант едва успевает познакомиться со старшиной Степаном Матвеевичем (Владимир Машков) и напарницей Мирры, тетей Христей (Яна Сексте), как начинается война. На протяжении следующих месяцев Николай найдет любовь и потеряет всех товарищей, в одиночку защищая Брестскую крепость.

Дата выхода: 1 мая.

1 мая. Страна: Россия.

Россия. Продолжительность: 2 часа.

2 часа. Режиссер: Сергей Коротаев.

Сергей Коротаев. В ролях: Владислав Миллер, Владимир Машков, Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте, Виталий Егоров.

Лицо Владимира Машкова по контуру превращается в осыпающуюся кирпичную кладку и заполняет большую часть рекламных постеров фильма «В списках не значился». Роль старшины Степана Матвеевича, которую сыграл в картине актер, — не главная, но выполняющая функции, что называется, символической доминанты. Это и есть человек-крепость, источник солдатской мудрости, которую передают из уст в уста. Например, о том, что мужчина на войне стынет и отогреть его может только женщина, — об этом в момент близости Мирра сообщает своему возлюбленному Коле Плужникову, причем буквально сославшись на старшину. Так Степан Матвеевич и после своей героической гибели благословляет союз молодых товарищей.

Примерно такова же значимость Машкова и для всего проекта экранизации повести Бориса Васильева. В титрах он значится как продюсер, хотя фактически это должность художественного руководителя, который с самого начала занимался проектом и довел его до премьеры прямо к 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Сценарной адаптацией повести Васильева занимался Олег Антонов, с которым Машков работал еще над фильмом «Сирота казанская» — своим дебютом в кинорежиссуре. Сейчас Антонов — завлит в театре Олега Табакова, которым Машков руководит.

Из своего театра Машков взял и актерский ансамбль картины, подарив нескольким актерам их первые кинороли. Например, Алене Мориловой, которая не только сыграла Мирру, но и появилась на афишах — пока, правда, в качестве силуэта под монументальным ликом худрука.

Герои «В списках не значился» загримированы так, чтобы отпечатанные на их лицах ужасы окопной жизни были одинаково видны с любого ряда самого большого кинозала. В одной из сцен усатый и израненный Степан Матвеевич усами и взглядом даже немного (и явно непреднамеренно) похож на Билла Скарсгарда в недавнем «Носферату».

Персонажи разговаривают громко и очень внятно. То же касается и мимики, которая не оставляет пространства для двусмысленности. С точки зрения построения мизансцен фильм тоже выглядит очень дорогим (заявленный бюджет — миллиард рублей) киноспектаклем. При известной аляповатости это было бы недостатком, но «В списках не значился» — это очень стилистически цельное и зрелищное произведение. На финальных титрах, правда, звучит дуэт Николая Расторгуева и Шамана, но возможно, кому-то согреет сердце и он.

С точки зрения качества изображения фильм вряд ли проигрывает недавним западным образцам типа «Блица» Стива Маккуина или «Властелинов воздуха» Стивена Спилберга и Тома Хэнкса. Жаль только, что Машкову и его коллегам не пришло в голову снять свою картину в 3D, а то и вовсе сделать иммерсивную постановку со стрельбой и взрывами. В популярности такого шоу сомневаться не приходится — в очередь за билетами выстроились бы даже те, кто демонстративно отрицает актуальность военного кинематографа в традиционном понимании.

Впервые повесть Васильева была экранизирована в 1996 году. Фильмом «Я — русский солдат» автор книги остался недоволен: «Из повести нельзя было делать одну серию». Новая постановка, насколько это возможно, учитывает пожелание писателя и даже более уверенно опирается на литературный исходник — его из-за кадра читает все тот же Владимир Машков. Однако, следуя букве первоисточника, картина несколько меняет его смысловые акценты.

Васильев не подвергает сомнению героизм вымышленного им Коли Плужникова, но подвиг здесь всегда сопровождается абсолютно пыточными, бесчеловечными условиями существования на войне.

Мученический венец, которым награждают героя книга и фильм, не является целью автора. И даже напротив: Васильев подробно пишет о том, как война деформирует тела и характеры героев. В их подвигах есть катарсис, но нет ничего похожего на радость. Тот факт, что защитников Брестской крепости фактически бросили без подкрепления, в книге не осуждается, но является еще одним обстоятельством трагедии.

Фильм «В списках не значился», напротив, воспевает героизм Плужникова и его товарищей как лучшую жизнь из возможных, прямую дорогу в рай. Несмотря на тяготы, Коля всегда говорит хорошо поставленным театральным голосом и даже окончательно изможденным похож не на умирающего калеку, а на Анатолия Солоницына в фильме «Андрей Рублев». Почему-то кажется, что такая уважительная трактовка повести «В списках не значился» ее автору тоже вряд ли бы понравилась.