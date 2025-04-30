В работе находится перезапуск «Отчаянных домохозяек»

По данным издания Deadline, в работе находится перезапуск культового сериала под названием «Отчаянные домохозяйки». Проект получил название Wisteria Lane.

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Над перезапуском работает Керри Вашингтон, ранее сыгравшая в сериале «Скандал», и Натали Чейдез, которая отвечает за сценарий.

Новый проект описывается как весёлый, сексуальный, мрачно-комедийный мыльно-детективный фильм в духе «Отчаянных домохозяек», который рассказывает про пятерых очень разных друзей, которые с виду живут идеальной жизнью, но за их улыбками и позитивным мышлением скрывается много секретов.

Создатель и исполнительный продюсер «Отчаянных домохозяек» Марк Черри не участвовал в презентации перезапуска, но знает о проекте и может быть задействован в нём в том или ином виде.