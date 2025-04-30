Появился новый постер хоррора «Верни ее из мертвых»

Появился новый стильный постер хоррора «Верни её из мёртвых». На нём можно увидеть одного из главных персонажей ленты рядом со стеклом, с которого стекает кровь.

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Новый постер картины

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Сюжет картины расскажет о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с жуткими ритуалами, происходящими за его стенами.

Одну из главных ролей сыграла Салли Хокинс («Форма воды»). Режиссёрами выступили братья Филиппу, снявшие известную ленту «Два, три, демон, приди». В главных ролях также снялись Билли Бэррэтт, Ольга Миллер и другие.

Премьера ленты в России состоится официально 29 мая.