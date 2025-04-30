Опубликован русский трейлер фильма «Саван»

Новый локализованный трейлер фильма «Саван» (The Shrouds) обнародовала 29 апреля 2025 года кинокомпания «Наше кино». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в триллере режиссера и сценариста Дэвида Кроненберга исполнили Венсан Кассель, Дайан Крюгер, Гай Пирс, Сандрин Холт, Дженнифер Дэйл, Элизабет Сондерс и другие. В очень личном для себя фильме режиссер размышляет как о потери близких, так и о неоднозначности современных технологий.

© Кадр из трейлера

Это история о человеке по имени Карш (Кассель), чья жена Бека (Крюгер) трагически погибла. Потеряв близкого человека, он придумывает идею кладбища XXI века, которое позволит вам, с помощью передовых технологий, наблюдать, как ваш любимый человек разлагается в своем гробу. Однажды ночью могилы подвергаются вандализму, что заставляет Карша расследовать тайну как буквальную, так и метафизическую.

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Мировая премьера «Савана» состоялась в основном конкурсе 77-го Каннского кинофестиваля. В российский прокат фильм выйдет 10 июля.