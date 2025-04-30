Семь лучших российских фильмов о Великой Отечественной войне

9 мая 2025 года отметят 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Период с 1941 по 1945 год вдохновил множество режиссеров на создание кинолент, посвященных одному из самых страшных конфликтов в истории. «Вечерняя Москва» составила подборку из семи лучших российских фильмов о Великой Отечественной войне.

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«В августе 44-го», 2001

Действие фильма разворачивается в 1944 году. Белоруссия уже освобождена от нацистов, однако с ее территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, которая передает врагам важную информацию. На поиски шпионов был послан отряд контрразведчиков во главе с офицером СМЕРШа.

Режиссер — Михаил Пташук. В ролях: Евгений Миронов, Владислав Галкин, Юрий Колокольников и другие.

«Брестская крепость», 2010

Фильм повествует о героической обороне Брестской крепости. Фортификационное сооружение первым подверглось атаке немцев 22 июня 1941 года. Лента рассказывает о трех главных очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, начальником девятой погранзаставы Андреем Кижеватовым и комиссаром Ефимом Фоминым.

Режиссер — Александр Котт. В ролях: Алексей Копашов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко и другие.

«Звезда», 2002

Действие кинокартины разворачивается летом 1944 года. Красной армии удается выйти к западной границе Советского Союза, а в тыл врага отправляют группу разведчиков под названием «Звезда». Молодые солдаты должны выполнить важное задание, но чтобы справиться с задачей, разведчикам придется пожертвовать очень многим.

Режиссер — Николай Лебедев. В ролях: Игорь Петренко, Алексей Панин, Артем Семакин и другие.

«Я — русский солдат», 1995

Действие фильма «Я — русский солдат» разворачивается 21 июня 1941 года. За несколько часов до войны выпускник пограничного училища, бывший московский школьник Николай Плужников попадает в приграничный Брест и знакомится с поварихой командирской столовой по имени Мирра. Ночью они неторопливо возвращаются в часть, а уже утром 22 июня Плужников вынужден взять на себя командование гарнизоном и принять первый бой с нацистскими захватчиками. Когда он окажется один на один с противником, проводником и помощницей ему станет Мирра, которая хорошо знает все выходы к крепости.

Режиссер — Андрей Малюков. В ролях: Дмитрий Медведев, Милена Цховреба-Агранович, Алексей Булдаков и другие.

«Свои», 2004

Действие фильма «Свои» происходит в августе 1941 года. Трое красноармейцев — снайпер Митька, комиссар Лившиц и чекист Толик — сбегают из немецкого плена и попадают в родную деревню одного из героев. Но она оказывается оккупированной врагом, а вся власть там находится у предателя по имени Николай, которого немцы назначали полицмейстером. Герои вынуждены прятаться в сарае, а Николай решает приударить за возлюбленной Митьки, еще не зная, что снайпер вернулся в деревню.

Режиссер — Дмитрий Месхиев. В ролях: Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Евланов и другие.

«Красный призрак», 2020

Фильм «Красный призрак» рассказывает о группе советских солдат, которые решают обосноваться в заброшенной деревне. Однако туда же попадает немецкий отряд во главе с карателем гауптштурмфюрером Брауном. Он ищет таинственного Красного призрака — советского солдата, про которого ходят загадочные легенды.

Режиссер — Андрей Богатырев. В ролях: Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Юра Борисов и другие.

«Мы из будущего», 2008

Действие фильма «Мы из будущего» разворачивается в наши дни. Четверо «черных археологов» ведут незаконные раскопки в местах, где когда-то шли бои Великой Отечественной. Найденные документы, ордена, медали и оружие они хотят продать. Однажды искатели натыкаются на солдатские книжки, где обнаруживают свои собственные фотографии. Пытаясь прийти в себя после такой находки, археологи решают искупаться в озере и внезапно попадают в 1942 год — в самый разгар боев.

Режиссер — Алексей Малюков. В ролях: Данила Козловский, Владимир Яглыч, Екатерина Климова и другие.