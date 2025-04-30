Фильм «Семейное счастье» получил дату проката

Фильм "Семейное счастье" с Евгением Цыгановым и Евгенией Леоновой в главных ролях появится на больших экранах кинотеатров 11 сентября 2025 года.

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Полнометражная картина режиссера и автора сценария Стаси Толстой ("Тайное влечение") стала первой киноэкранизацией одноименного романа Льва Толстого. В фильме также приняли участие Ирина Розанова, Елена Морозова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Полина Лиске, Миша Гурай, Никита Павленко, Юлия Снигирь и другие. Лента снята при поддержке Минкультуры РФ.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках основного конкурса 47-го Московского Международного кинофестиваля. Картина получила приз за лучшую мужскую роль (Евгений Цыганов), а также взяла главный приз межрегиональной общественной организации "Федерация Киноклубов" как лучший фильм основного конкурса с формулировкой "За искреннее и смелое изменение стереотипов семейного счастья".

"Семейное счастье" - чувственная драма о сложном и хрупком мире супружеских отношений. После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича, и им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга, но уже в браке.