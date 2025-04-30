Что известно о ремейке «Буратино»

21 апреля вышел трейлер фильма «Буратино» по мотивам повести Алексея Толстого и ленты 1975 года про деревянного мальчика. Что покажут в ремейке, когда выйдет фильм и кто сыграет главных героев, выясняла «Вечерняя Москва».

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Когда выйдет новый «Буратино»

Премьера новой версии «Буратино» состоится 1 января 2026 года. Такая дата была выбрана в честь 50-летнего юбилея фильма «Приключения Буратино», который вышел 1 января 1975 года.

Сюжет «Буратино»

Сюжет ремейка схож с предыдущей версией киносказки. Однажды к шарманщику по имени Карло попадает золотой ключик, способный исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет лишь одного — сына. Вскоре волшебный артефакт воплощает желание в действительность, но не совсем так, как рассчитывал шарманщик. Перед ним полено превращается в жизнерадостного деревянного мальчика. Папа Карло любит сына, но Буратино постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное путешествие с приключениями, чтобы доказать отцу, что он хороший сын.

Создатели ленты обещают сохранить дух оригинального произведения, но при этом добавить несколько новых сюжетных поворотов, которые должны заинтересовать и юных зрителей, и их родителей, ностальгирующих по советской версии.

Какие актеры сыграют в «Буратино»

Среди актерского состава нового фильма будут как опытные актеры, так и восходящие звезды:

Виталия Корниенко — Буратино;

Александр Яценко — папа Карло;

Анастасия Талызина — Мальвина;

Степан Белозеров — Пьеро;

Рузиль Минекаев — Арлекин;

Марк Эйдельштейн — Артемон;

Виктория Исакова — лиса Алиса;

Александр Петров — кот Базилио;

Федор Бондарчук — Карабас-Барабас;

Лев Зулькарнаев — Дуремар;

Светлана Немоляева — черепаха Тортила.

При этом Буратино на экранах предстанет в виде нарисованного с помощью графики героя, а Виталия Корниенко передаст его движения с помощью технологии «захвата движения».

Что еще известно о «Буратино»

Режиссером картины стал Игорь Волошин, который снимал такие проекты, как «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Ольга», четвертый сезон сериала «Физрук» и другие. Сценарист — Андрей Золотарев. Он писал сценарии для проектов «Слово пацана», «Лед», «Летучий корабль» и других.

Производством занялись компания «Водород», а также «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и Art Pictures Studio. Съемки проходили в четвертом квартале 2024 года. Также были анонсированы два сиквела, которые должны выйти в 2028 и 2029 годах. В ленте прозвучит известная песня Алексея Рыбникова из старого фильма, но в новой аранжировке.