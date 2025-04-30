В главной роли девочка: что известно о ремейке «Буратино»
21 апреля вышел трейлер фильма «Буратино» по мотивам повести Алексея Толстого и ленты 1975 года про деревянного мальчика. Что покажут в ремейке, когда выйдет фильм и кто сыграет главных героев, выясняла «Вечерняя Москва».
Когда выйдет новый «Буратино»
Премьера новой версии «Буратино» состоится 1 января 2026 года. Такая дата была выбрана в честь 50-летнего юбилея фильма «Приключения Буратино», который вышел 1 января 1975 года.
Сюжет «Буратино»
Сюжет ремейка схож с предыдущей версией киносказки. Однажды к шарманщику по имени Карло попадает золотой ключик, способный исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет лишь одного — сына. Вскоре волшебный артефакт воплощает желание в действительность, но не совсем так, как рассчитывал шарманщик. Перед ним полено превращается в жизнерадостного деревянного мальчика. Папа Карло любит сына, но Буратино постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное путешествие с приключениями, чтобы доказать отцу, что он хороший сын.
Создатели ленты обещают сохранить дух оригинального произведения, но при этом добавить несколько новых сюжетных поворотов, которые должны заинтересовать и юных зрителей, и их родителей, ностальгирующих по советской версии.
Какие актеры сыграют в «Буратино»
Среди актерского состава нового фильма будут как опытные актеры, так и восходящие звезды:
- Виталия Корниенко — Буратино;
- Александр Яценко — папа Карло;
- Анастасия Талызина — Мальвина;
- Степан Белозеров — Пьеро;
- Рузиль Минекаев — Арлекин;
- Марк Эйдельштейн — Артемон;
- Виктория Исакова — лиса Алиса;
- Александр Петров — кот Базилио;
- Федор Бондарчук — Карабас-Барабас;
- Лев Зулькарнаев — Дуремар;
- Светлана Немоляева — черепаха Тортила.
При этом Буратино на экранах предстанет в виде нарисованного с помощью графики героя, а Виталия Корниенко передаст его движения с помощью технологии «захвата движения».
Что еще известно о «Буратино»
Режиссером картины стал Игорь Волошин, который снимал такие проекты, как «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Ольга», четвертый сезон сериала «Физрук» и другие. Сценарист — Андрей Золотарев. Он писал сценарии для проектов «Слово пацана», «Лед», «Летучий корабль» и других.
Производством занялись компания «Водород», а также «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и Art Pictures Studio. Съемки проходили в четвертом квартале 2024 года. Также были анонсированы два сиквела, которые должны выйти в 2028 и 2029 годах. В ленте прозвучит известная песня Алексея Рыбникова из старого фильма, но в новой аранжировке.