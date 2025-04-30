Кому стоит смотреть мелодраму «Мужу привет»

Новый фильм создателя кино- и сериальных хитов "Вампиры средней полосы", "Поехавшая", "Многоэтажка", "Последний богатырь. Наследие" и других выходит в прокат завтра, 1 мая. Картина стала победителем в конкурсе "Русские премьеры" 47-го ММКФ. О чем мелодрама "Мужу привет", как Маслов играет со зрителем и почему фильм стоит посмотреть всем несчастным и одиноким?

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Мягкая по характеру Катерина (Юлия Пересильд) соединяет чужие сердца в ЗАГСе, но не в силах подлатать собственное. Вот уже пятый год она рассказывает мужу Виктору, который находится в коме, последние новости, перед визитом скромно наносит на себя духи и отдает врачу - другу семьи (Алексей Лысенков) - толстый конверт. Дочь Катерины (Екатерина Воронина) - уже студентка, рвется замуж за малознакомого, но перспективного парня. Сын-старшеклассник (Кирилл Русин) ищет работу, чтобы накопить деньги на путевку в Питер - все ради любимой девушки. Но в один момент все меняется…

В кабинете Катерины появляется Георгий (Владимир Вдовиченков) с просьбой восстановить свидетельство о смерти супруги. Между героями неожиданно для них самих вспыхивает искра, которой они сами пугаются и ведут от нахлынувших чувств себя, как малые дети. Но вот они уже идут из кино, валяются на снегу, смеются... Насмотренный зритель тут же считает отсылку на "Вечное сияние чистого разума", но не только. Катерина страшится подпускать Георгия близко, она пока не хочет знакомить Георгия с детьми: все еще любит мужа, но и притяжение к новому знакомому не в силах преодолеть.

Фильм "Мужу привет" Антона Маслова какое-то время полностью следует формуле мелодрам с телеканала "Домашний" - мягкий видеоряд и лирический саундтрек Даши Чаруши делают свое дело. А потом все резко меняется. "Мужу привет", хоть и мело-, но все-таки драма, а потому конфликт не концентрируется вокруг романтических отношений главных героев. Картина Маслова в первую очередь о людях - хрупких и израненных судьбой.

Правильнее даже было бы назвать этот фильм семейной драмой - или даже трагикомедией. Помимо линий Катерины и Георгия, режиссер уделяет внимание судьбам детей Катерины - Алене и Денису - и их отношению к происходящему. В отличие от матери, они, как кажется поначалу, уже смирились с тем, что их отец никогда больше не проснется: когда Катерина приводит детей в палату "поговорить" с ним, Денис не может найти подходящих слов, а Алена нарочито громко кричит, будто бы именно так отец ее услышит. Дома тоже всем достается, когда, например, дочь рассказывает матери о своем женихе, та сдержанно замечает, что отцу бы он не понравился. Несмотря на то, что отец в этом фильме не выходит за пределы больничной палаты, его присутствие чувствуется все время.

По сути, "Мужу привет" - фильм о встрече родственных душ, которые поломала жизнь. В обществе друг друга они находят поддержку, утешение и недостающую нежность. Режиссеру Антону Маслову удается показать знакомый сюжет без лишней сентиментальности, тонко, с помощью осторожных взглядов и робких прикосновений. Многие ситуации узнаваемы, при этом нет фальши. Режиссер спрятал в своей картине несколько отсылок на другие фильмы и даже произведения живописи. Маслов словно "подмигивает" знаменитой постельной сцене из "Титаника" Джеймса Кэмерона, картине "Смерть Марата" Жака Луи Давида и "Мертвый Христос" Андреа Мартеньи. Не сказать, что за этими аллюзиями кроется глубинный смысл, скорее всего, так Маслов просто еще и играет с каждым, кто смотрит это кино.

Интересная параллель у "Мужу привет" возникает с легендарной "Москвой слезам не верит" Владимира Меньшова. Из-за современной переоценки брачных отношений в сети, Гоша в исполнении Алексея Баталова вызывает у новых поколений все больше вопросов - вплоть до обвинений в абьюзе. В "Мужу привет" нам будто бы показывают "Гошу здорового человека" - без мачизма, гендерного превосходства и чувства собственности. Георгий у Маслова такой же решительный и надежный, как у Меньшова, но все-таки более человечный, чуткий и нежный. В фильме есть и прямой отсыл к картине "Москва слезам не верит", но и после него остается чувство, словно атмосфера одной картины перетекает в другую, снятую 45 лет спустя.

Чуткость к человеческим судьбам в фильме "Мужу привет" прослеживается не только по отношению к главным героям, но и ко второстепенным, даже эпизодическим. Здесь хочется лишний раз отдать должное сценарию Марии Масловой и отметить, что каждый персонаж действительно, на своем месте - с яркой сюжетной линией. Болтливая сладкоежка из ЗАГСа (Софья Зайка), любопытная кассирша в магазине ( из ее слов и появилось название фильма) или колоритные "молодые", которые в течение фильма сходятся-расходятся несколько раз. Следить за динамикой их отношений - отдельное удовольствие.

"Мужу привет" все же отличается от телевизионных отечественных мелодрам, многие из которых (в зависимости от уровня) уже давно стали либо классикой, либо мемами в интернете. Да, Антон Маслов снял романтический фильм, где важны чувства и внутренние метания персонажей, но все-таки режиссера волнуют не только шаблоны, такие, как "бабочки в животе" и конфетно-букетные составляющие отношений. С аккуратностью опытного врача, Маслов обнажает боль своих героев и подбирает необходимое лекарство. Его получает и зритель - в небольшой дозе катарсиса, а у особенно сентиментальных не обойдётся без слез. И в этом смысле и у картины "Мужу привет" есть все шансы полюбиться, стать народной и в итоге также классической. Так ли это будет поймем уже по результатам проката.