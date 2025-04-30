Члены жюри «Оскара» придумали, как не смотреть фильмы-номинанты

В конце апреля Американская киноакадемия ввела новые правила в формат проведения премии «Оскар». Отныне членам киноакадемии необходимо просмотреть все номинированные фильмы в той или иной категории, чтобы иметь право голоса — ранее за этим не было строгой отчётности.

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Издание Variety выпустило небольшой материал, посвящённый новым правилам «Оскара». Журналисты пообщались с несколькими анонимными членами Киноакадемии и выяснили, что те уже нашли лазейки в новых правилах. Дело в том, что для официального «просмотра» необходимо досмотреть файл с фильмом — для этого даже не нужно держать вкладку с картиной на переднем плане. Как минимум некоторые члены Киноакадемии пользуются этим: сворачивают программу и занимаются своими делами, а кто-то и вовсе включает ленту у себя дома и уходит на работу.

В Variety отмечают, что подобные конфузы происходили в Киноакадемии абсолютно всегда. Далеко не все члены жюри добросовестно выполняют свои рабочие обязанности, иногда даже не удосуживаясь заполнить бланки с номинантами самостоятельно.

Грядущая церемония вручения «Оскара»-2026 состоится 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе. Это будет уже 98-й по счёту ивент с лучшими фильмами Голливуда.