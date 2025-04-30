Опубликован трейлер фильма «Оружие»

Первый трейлер фильма «Оружие» (Weapons) обнародовала 29 апреля 2025 года кинокомпания Warner Bros. Главные роли в мистическом триллере режиссера и сценариста Зака Креггера («Варвар») исполнили Джулия Гарнер, Джош Бролин, Бенедикт Вонг, Олден Эренрайк, Джун Рафаэль, Остин Абрамс, Тоби Хасс и другие.

© Кадр из трейлера

Действие происходит в маленьком американском городке, где однажды ночью 17 детей одновременно покинули свои дома и больше не вернулись. По загадочному стечению обстоятельств, все они являлись учениками одного класса местной школы. Под подозрение и иррациональный гнев убитых горем родителей попадает их учительница миссис Ганди (Гарнер). Бролин играет отца одного из пропавших Мэтью, Эренрайк - местного полицейского, Вонг- администратора в Maybrook, начальной школе, где работает миссис Ганди.

В трейлере об этой истории рассказывает детский голос, заявляющий в финале напряженного ролика, что «и это только начало истории».

В мировой прокат «Оружие» выйдет 8 августа.