Кто сыграет главные роли в фильме «Притворись, что меня здесь нет»

Мэттью Бродерик («Продюсеры», «Без обид»), Салли Хокинс («Форма воды», «Приключения Паддингтона») и Мартин Фриман («Хоббит», «Шерлок») сыграют главные роли в фильме «Притворись, что меня здесь нет» (Pretend I’m Not Here) британского комика и режиссера Саймона Бёрда. Как сообщает Variety, действие комедии происходит во время Второй мировой войны.

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В центре сюжета история обычной пары, которая предлагает убежище еврейскому продавцу духов во время нацистской оккупации Нидерландов, где, согласно синопсису, проблема совместного проживания с незнакомцем «разворачивается неожиданным образом». Сценарий написала Лиза Оуэнс (работавшая с Бёрдом над его полнометражным режиссерским дебютом «Лучшее лето») на основе нашумевшей повести Ганса Кейлсона «Комедия в минорной тональности». Съемки пройдут в этом году в Великобритании и Нидерландах.