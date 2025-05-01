Какие сериалы стоит посмотреть в мае

В мае на стримингах зрителей ждут новые сезоны знаковых сериалов, военные проекты, а также продолжение апрельских новинок.

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На последний месяц весны 2025 года российские онлайн-кинотеатры готовят несколько громких хитов. Среди них продолжение сериалов «Мосгаз», «Два холма» и «Фишер», которые за годы уже успели обрести свою базу фанатов. Аудитории также станут доступны новые серии «Урока» с номинантом на премию «Оскар» Юрой Борисовым. Помимо прочего накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ожидается и несколько проектов военной тематики.

Два Матвеева и подруги

Сразу несколько премьер в мае представит онлайн-кинотеатр Start. С 15 мая начнется показ криминальной драмы «Чужие деньги», которую Start выпустит совместно с «Иви». По сюжету мошенник Алексей Воронов подается в бега и решает прикрыться двойником. С помощью системы распознавания лиц он находит человека, похожего на себя — провинциала Юру Афанасьева. Однако идеальный план выходит из-под контроля, когда во время подмены в Воронова стреляют, а охрана спасает двойника, приняв его за своего босса. Сразу две центральные роли в проекте воплотит Максим Матвеев.

Ближе к концу месяца зрителей ждет премьера третьего сезона сериала «Два холма». События сюжета развернутся через полгода после завершения истории второго сезона. «Приматы» и «подруги» объединились на фоне энергетической диверсии «Ларисы», чтобы перезимовать в московском метро под руководством Барона. Неожиданно появляется бывший начальник Деда — Анатолий, который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, при этом каждого персонажа в продолжении ждет масштабная трансформация.

К своим ролям в проекте вернулись Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина и Филипп Бледный. С расширением мира сериала зрителей также ждут новые персонажи, которых на экране воплотят Илья Лыков, Виктор Васильев, Арина Постникова и Владислав Ветров. Режиссером третьего сезона выступит Сергей Малюгов.

От нового «Фишера» до «Мосгаза»

Онлайн-кинотеатр Wink в мае 2025 года покажет второй сезон сериала «Фишер». Продолжение получило загадочное название «Затмение». Оно, подобно первому сезону, будет основано на реальных событиях. Иван Янковский вернется к роли Евгения Бокова. Точную дату выхода проекта, вероятно, объявят позже.

В свою очередь онлайн-кинотеатр Okko в мае продолжит показывать сериал «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях. Вторая серия проекта выходит 2 мая.

Сюжет рассказывает о популярном в прошлом рэпере Антоне (Борисов), который попадает в аварию, год проводит в наркологической клинике, но сбегает оттуда. Музыкант решает обратиться за помощью к семье и возвращается в Пермь, однако его старший брат Константин (Воробьев), работающий учителем, ставит условие: Антон получит половину наследства, если тоже поработает в местной школе.

Сам актер Даниил Воробьев в интервью НСН ранее отмечал, что проект расскажет историю взрослых людей, которые не сумели повзрослеть и делают это на глазах зрителя.

«Мой персонаж в сериале – не повзрослевший, но стремящийся разобраться в своих внутренних детских проблемах герой. Он также проходит через собственный урок. Что касается актерского состава, Юра Борисов – явление. Перед съемками у нас были репетиции, хотя их было немного. Это целая история, которую можно долго рассказывать, но лучше посмотреть», — рассказал он.

В свою очередь генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев в ходе светской премьеры сериала заметил, что планирует посмотреть сериал со своими старшими детьми, поскольку это, в том числе, воспитательный проект.

Также на онлайн-кинотеатре продолжит выходить сериал «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш». Каждую неделю на стриминге будет появляться три новые серии, выход четвертого эпизода запланирован на 5 мая. Всего же в сезоне будет 8 серий.

Сюжет разворачивается в 1983 году. Отставной майор помогает бывшим коллегам из МУРа расследовать серию загадочных убийств, связанных с выигрышами в государственной лотерее «Мослото». К своим ролям в проекте вернулись Смоляков, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Александр Голубев и другие. Новых героев сезона воплотила Мария Мацель и Игорь Верник.

C 14 мая Okko также представит новинку – драматический триллер «Тюремный дневник», созданный по мотивам одноименной автобиографической книги Марии Бутиной. По сюжету Мария Жукова, которую приглашают учиться в США. Во время обучения она случайно узнает информацию, которая ставит под сомнение все ее идеалы и убеждения. Затем героиня начинает расследование, по ходу которого осознает, что втянута в большую многоходовую игру, связанную с угрозой безопасности России. Однако покинуть США Жукова, ее арестовывают и отправляют в тюрьме, чтобы оказывать психологическое давление. Роли в сериале исполнили Мария Лопатина, Макар Запорожский, Юрий Батурин и другие.

Сама Бутина ранее отмечала, что несмотря на «художественные элементы», в сериале всё будет «без прикрас, прямо и в высшей степени откровенно».

К годовщине победы

На KION с 1 мая выходит сериал «Солдатская мать». Режиссером проекта выступил Давид Дадунашвили, а среди продюсеров — Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян.

По сюжету московский журналист приезжает в хутор Первомайский, чтобы взять интервью у Ефросиньи Семеновой — матери-героини, потерявшей на войне своих сыновей. За долгими разговорами открывается мужество и героизм каждого сына, а также несокрушимая сила духа Ефросиньи. Роли в проекте исполнили Анна Каменкова, Михаил Тройник, Павел Комаров и другие.

Как рассказал Дадунашвили, реальным прототипом главной героини стала Епистиния Степанова, война забрала у нее девятерых сыновей, при этом один из них погиб еще в гражданскую войну.

«В судьбе героини отразились тысячи таких историй матерей. Мы осознанно не шли по проторенной колее. "Солдатская мать" – не хроника боя, а хроника выживания и любви, рассказанная с позиции женщины, которая не держала в руках оружия, но молилась. Мы хотели показать войну глазами Матери, которая ждет сыновей у калитки, материнское сердце слышит их приближение в каждом шорохе», — пояснил он.

Желая максимально достоверно передать историческую эпоху, команда проекта продумывала художественную составляющую до мелочей. Часть съемок проходила в Калужской области, отдельные сцены также снимали в Белоруссии.

При этом хутор и мазанку, в которой живет семья героини, построили здесь, под Москвой, но делали это максимально достоверно — из музея под Краснодаром помимо фотокопий документов были привезены и фотокопии чертежей дома героини, и фотографии музейного комплекса. Костюмеры проекта также отметили, что среди гражданских и военных костюмов присутствуют оригинальные вещи 30-40-х годов XX века.

Еще один проект на военную тематику представит онлайн-кинотеатр Premier. С 3 мая на платформе начнет выходить сериал «Таганрог» о героях донского подполья в годы Великой Отечественной войны. Восьмисерийная военно-историческая драма расскажет о мужестве людей, которые борются с фашистскими захватчиками в оккупированном Таганроге. Роли в сериале исполнят Денис Донской, Сергей Жарков, Кирилл Балобан и другие, сериалы «Радиоточка НСН».