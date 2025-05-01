Продолжение «Урока» и начало «Таганрога»: Какие сериалы смотреть в мае

Национальная Служба Новостей

В мае на стримингах зрителей ждут новые сезоны знаковых сериалов, военные проекты, а также продолжение апрельских новинок.

Какие сериалы стоит посмотреть в мае
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На последний месяц весны 2025 года российские онлайн-кинотеатры готовят несколько громких хитов. Среди них продолжение сериалов «Мосгаз», «Два холма» и «Фишер», которые за годы уже успели обрести свою базу фанатов. Аудитории также станут доступны новые серии «Урока» с номинантом на премию «Оскар» Юрой Борисовым. Помимо прочего накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ожидается и несколько проектов военной тематики.

Два Матвеева и подруги

Сразу несколько премьер в мае представит онлайн-кинотеатр Start. С 15 мая начнется показ криминальной драмы «Чужие деньги», которую Start выпустит совместно с «Иви». По сюжету мошенник Алексей Воронов подается в бега и решает прикрыться двойником. С помощью системы распознавания лиц он находит человека, похожего на себя — провинциала Юру Афанасьева. Однако идеальный план выходит из-под контроля, когда во время подмены в Воронова стреляют, а охрана спасает двойника, приняв его за своего босса. Сразу две центральные роли в проекте воплотит Максим Матвеев.

Ближе к концу месяца зрителей ждет премьера третьего сезона сериала «Два холма». События сюжета развернутся через полгода после завершения истории второго сезона. «Приматы» и «подруги» объединились на фоне энергетической диверсии «Ларисы», чтобы перезимовать в московском метро под руководством Барона. Неожиданно появляется бывший начальник Деда — Анатолий, который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, при этом каждого персонажа в продолжении ждет масштабная трансформация.

К своим ролям в проекте вернулись Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина и Филипп Бледный. С расширением мира сериала зрителей также ждут новые персонажи, которых на экране воплотят Илья Лыков, Виктор Васильев, Арина Постникова и Владислав Ветров. Режиссером третьего сезона выступит Сергей Малюгов.

От нового «Фишера» до «Мосгаза»

Онлайн-кинотеатр Wink в мае 2025 года покажет второй сезон сериала «Фишер». Продолжение получило загадочное название «Затмение». Оно, подобно первому сезону, будет основано на реальных событиях. Иван Янковский вернется к роли Евгения Бокова. Точную дату выхода проекта, вероятно, объявят позже.

В свою очередь онлайн-кинотеатр Okko в мае продолжит показывать сериал «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях. Вторая серия проекта выходит 2 мая.

Сюжет рассказывает о популярном в прошлом рэпере Антоне (Борисов), который попадает в аварию, год проводит в наркологической клинике, но сбегает оттуда. Музыкант решает обратиться за помощью к семье и возвращается в Пермь, однако его старший брат Константин (Воробьев), работающий учителем, ставит условие: Антон получит половину наследства, если тоже поработает в местной школе.

Сам актер Даниил Воробьев в интервью НСН ранее отмечал, что проект расскажет историю взрослых людей, которые не сумели повзрослеть и делают это на глазах зрителя.

«Мой персонаж в сериале – не повзрослевший, но стремящийся разобраться в своих внутренних детских проблемах герой. Он также проходит через собственный урок. Что касается актерского состава, Юра Борисов – явление. Перед съемками у нас были репетиции, хотя их было немного. Это целая история, которую можно долго рассказывать, но лучше посмотреть», — рассказал он.

В свою очередь генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев в ходе светской премьеры сериала заметил, что планирует посмотреть сериал со своими старшими детьми, поскольку это, в том числе, воспитательный проект.

Также на онлайн-кинотеатре продолжит выходить сериал «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш». Каждую неделю на стриминге будет появляться три новые серии, выход четвертого эпизода запланирован на 5 мая. Всего же в сезоне будет 8 серий.

Сюжет разворачивается в 1983 году. Отставной майор помогает бывшим коллегам из МУРа расследовать серию загадочных убийств, связанных с выигрышами в государственной лотерее «Мослото». К своим ролям в проекте вернулись Смоляков, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Александр Голубев и другие. Новых героев сезона воплотила Мария Мацель и Игорь Верник.

C 14 мая Okko также представит новинку – драматический триллер «Тюремный дневник», созданный по мотивам одноименной автобиографической книги Марии Бутиной. По сюжету Мария Жукова, которую приглашают учиться в США. Во время обучения она случайно узнает информацию, которая ставит под сомнение все ее идеалы и убеждения. Затем героиня начинает расследование, по ходу которого осознает, что втянута в большую многоходовую игру, связанную с угрозой безопасности России. Однако покинуть США Жукова, ее арестовывают и отправляют в тюрьме, чтобы оказывать психологическое давление. Роли в сериале исполнили Мария Лопатина, Макар Запорожский, Юрий Батурин и другие.

Сама Бутина ранее отмечала, что несмотря на «художественные элементы», в сериале всё будет «без прикрас, прямо и в высшей степени откровенно».

К годовщине победы

На KION с 1 мая выходит сериал «Солдатская мать». Режиссером проекта выступил Давид Дадунашвили, а среди продюсеров — Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян.

По сюжету московский журналист приезжает в хутор Первомайский, чтобы взять интервью у Ефросиньи Семеновой — матери-героини, потерявшей на войне своих сыновей. За долгими разговорами открывается мужество и героизм каждого сына, а также несокрушимая сила духа Ефросиньи. Роли в проекте исполнили Анна Каменкова, Михаил Тройник, Павел Комаров и другие.

Как рассказал Дадунашвили, реальным прототипом главной героини стала Епистиния Степанова, война забрала у нее девятерых сыновей, при этом один из них погиб еще в гражданскую войну.

«В судьбе героини отразились тысячи таких историй матерей. Мы осознанно не шли по проторенной колее. "Солдатская мать" – не хроника боя, а хроника выживания и любви, рассказанная с позиции женщины, которая не держала в руках оружия, но молилась. Мы хотели показать войну глазами Матери, которая ждет сыновей у калитки, материнское сердце слышит их приближение в каждом шорохе», — пояснил он.

Желая максимально достоверно передать историческую эпоху, команда проекта продумывала художественную составляющую до мелочей. Часть съемок проходила в Калужской области, отдельные сцены также снимали в Белоруссии.

При этом хутор и мазанку, в которой живет семья героини, построили здесь, под Москвой, но делали это максимально достоверно — из музея под Краснодаром помимо фотокопий документов были привезены и фотокопии чертежей дома героини, и фотографии музейного комплекса. Костюмеры проекта также отметили, что среди гражданских и военных костюмов присутствуют оригинальные вещи 30-40-х годов XX века.

Еще один проект на военную тематику представит онлайн-кинотеатр Premier. С 3 мая на платформе начнет выходить сериал «Таганрог» о героях донского подполья в годы Великой Отечественной войны. Восьмисерийная военно-историческая драма расскажет о мужестве людей, которые борются с фашистскими захватчиками в оккупированном Таганроге. Роли в сериале исполнят Денис Донской, Сергей Жарков, Кирилл Балобан и другие, сериалы «Радиоточка НСН».

Фильмы и сериалы
Оскар
Затмение
Сергей Малюгов
Денис Донской
Мария Бутина
Филипп Бледный
Алексей Воронов
Гевонд Андреасян
Михаил Тройник
Илья Лыков
Мария Лопатина
Гавриил Гордеев
Макар Запорожский
Сергей Жарков
Анна Снаткина
Владислав Ветров
Анна Каменкова
Арина Постникова
Мария Жукова
Сарик Андреасян
Даниил Воробьев
Светлана Камынина
Юрий Батурин
Иван Янковский
Марина Александрова
Виктор Васильев
Андрей Мерзликин
Александр Голубев
Павел Комаров
Владимир Епифанцев
Игорь Верник
Максим Матвеев
Российские актеры