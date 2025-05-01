«Семь королевств» вошли в программу кинофестиваля Golden Kuker — Sofia

Golden Kuker — Sofia — международный болгарский кинофестиваль, посвящённый анимационному искусству. Организаторы отбирают для конкурсных показов лучшие работы национального и зарубежного производства. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 450 фильмов из 60 стран мира.

Серия «Пиратская история» мультсериала «Семь королевств», премьера которого состоялась в сентябре 2024 года на телеканале «МУЛЬТ», заявлена в номинации «Лучший эпизод анимационного сериала». Мультсериал создан анимационной студией «Паровоз» по заказу медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

Проект рассказывает о сказочном мире, в котором правят маленькие волшебники — принцы и принцессы. Герои оттачивают магические способности, попадают в увлекательные приключения, а помогают им в этом питомцы — драконы, которые обладают разумом, смекалкой и чувством юмора, хотя и не умеют говорить. Анимационный сериал развлекает, а ещё затрагивает важные воспитательные аспекты — например, учит побеждать в споре честно, выслушивать правду, даже если делать это не очень-то и приятно, рассказывает, как преодолевать трудности вместе и не потерять надёжных друзей.

В рамках фестиваля проходят конкурсные и ретроспективные показы, мастер-классы, лекции, круглые столы и презентации. В этом году фестиваль пройдёт с 7 по 11 мая в Софии.