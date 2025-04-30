Какие сериалы выходят в мае 2025 года

Газета.Ru

Продолжение детективного хита «Фишер», второй сезон «Покерфейса» Райана Джонсона с Наташей Лионн, новый выпуск «Любви, смерти и роботов», научная фантастика с Александром Скарсгардом в роли мыслящего киборга и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в мае, и рассказывает о самых интересных.

Какие сериалы выходят в мае 2025 года
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«Четыре времени года» (The Four Seasons) — мини-сериал, созд. Тина Фей, Лэнг Фишер и Трейси Уигфилд

Где и когда смотреть: на Netflix — с 1 мая

Ремейк романтической комедии «Времена года», выпущенной Аланом Алдой в 1981 году, — про три супружеские пары, которые каждый сезон ездят в совместный отпуск, пока одни из супругов не объявляют о разводе. Разработкой новой версии занималась Тина Фей и ее напарницы по последнему сезону «Студии 30» Лэнг Фишер и Трейси Уигфилд. В актерский состав шоу вошли сама Фей, Стив Карелл, Колман Доминго, Марко Кальвани, Керри Кенни-Сильвер и Уилл Форте, автор оригинального фильма Алан Алда появится в гостевой роли.

«Ходячие мертвецы: Мертвый город» (The Walking Dead: Dead City) — 2 сезон, созд. Илай Джорне

Где и когда смотреть: на AMC — с 4 мая (5 мая по московскому времени) / в «Амедиатеке» — с 5 мая

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Спин-офф «Ходячих мертвецов», действие которого разворачивается после событий оригинального шоу. В центре сюжета — Мэгги и Ниган (Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган), которые в поисках похищенного сына Мэгги прибывают на Манхэттен, отрезанный от большой земли и кишащий зомби.

«Покерфейс» (Pokerface) — 2 сезон, созд. Райан Джонсон

Где и когда смотреть: на Peacock — с 8 мая

Продолжение одного из лучших сериалов 2023 года — коломбообразной детективной комедии Райана Джонсона («Достать ножи») и Наташи Лионн («Жизни матрешки»), в которой героиня последней бежит от бандитов через всю страну, а по пути раскрывает убийства случайных знакомых с помощью необычного дара распознавать любую ложь.

«Любовь, смерть и роботы» (Love, Death & Robots) — 4 сезон, созд. Тим Миллер

Где и когда смотреть: на Netflix — с 15 мая

Четвертый выпуск анимационного альманаха Дэвида Финчера, Тима Миллера и Дженнифер Ю. Один из десяти новых эпизодов, как и в предыдущем сезоне, поставил сам Финчер: в серии Can't Stop он воссоздал выступление группы Red Hot Chili Peppers в 2003 году в ирландском замке Слейн — с помощью марионеток.

«Дастер» (Duster) — 1 сезон, созд. Джей Джей Абрамс и Латойя Морган

Где и когда смотреть: на Max — с 15 мая

Криминальный триллер Джей Джей Абрамса («Остаться в живых», «Мир Дикого Запада») и Латойи Морган («В пустыне смерти»). По сюжету в 1972 году на Юго-Западе США первая темнокожая агентка ФБР (Рэйчел Хилсон) противостоит преступному синдикату, а помогает ей в этом талантливый водитель (Джош Холлоуэй).

Гиперкомпенсация» (Overcompensating) — 1 сезон, созд. Бенито Скиннер

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 15 мая

Комедия про футболиста, который не может принять свою сексуальность и ударяется в гиперкомпенсацию после поступления в колледж. Создателем и исполнителем главной роли выступил Бенито Скиннер, прославившийся юмористическими роликами под псевдонимом Бенни Драма, также в шоу должны появиться Конни Бриттон, Кайл Маклоклен и певица Charli XCX.

«Киллербот» (Murderbot) — 1 сезон, созд. Крис и Пол Вайцы

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 16 мая

Научно-фантастический комедийный боевик по мотивам книжного цикла Марты Уэллс «Дневники Киллербота». В центре сюжета — киборг-охранник, который сам себя называет Киллерботом и должен скрывать от людей способность мыслить. Главного героя сыграл Александр Скарсгард, также в проекте снялись Давид Дастмалчян, Нома Думезвени, Сабрина Ву, Таттиона Джонс, Акшай Кханна, Тамара Подемски, Кларк Грегг, Джон Чо, Деванда Уайз и Джек Макбрайер.

«Сирены» (Sirens) — мини-сериал, созд. Молли Смит Метцлер

Где и когда смотреть: на Netflix — с 22 мая

Черная комедия про девушку (Меганн Фэйхи), которая обеспокоена нездоровыми отношениями своей младшей сестры (Милли Олкок) с боссом и решает вмешаться в ситуацию. В актерский состав шоу вошли Джулианна Мур, Кевин Бейкон, Гленн Хоуэртон и Билл Кэмп.

«Рик и Морти» (Rick and Morty) — 8 сезон, созд. Джастин Ройланд и Дэн Хармон

Где и когда смотреть: на Adult Swim — с 25 мая (26 мая по московскому времени)

Восьмой выпуск культовой анимации о сумасшедших приключениях ученого Рика и его внука Морти, путешествующих по иным планетам и параллельным измерениям. Как и в предыдущем сезоне, главных героев озвучивают Иэн Кардони и Гарри Белден, которые сменили у микрофона соавтора шоу Джастина Ройланда, уволенного из проекта в январе 2023 года после обвинений в насилии.

«Лучшая сестра» (The Better Sister) — мини-сериал, созд. Оливия Милч и Реджина Коррадо

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 29 мая

Триллер по одноименному роману Алафэр Бёрк про двух сестер в исполнении Джессики Бил и Элизабет Бэнкс: Хлоя (Бил) счастливо живет с мужем Адамом (Кори Столл) и сыном Итаном (Максвелл Эйси Донован), пока Никки (Бэнкс) борется с зависимостью. После того, как Адам оказывается убит, их мир переворачивается с ног на голову, а все семейное тайное становятся явным.

«Отдел нераскрытых дел» (Dept. Q) — 1 сезон, созд. Скотт Фрэнк

Где и когда смотреть: на Netflix — с 29 мая

Новая адаптация нуарного цикла датчанина Юсси Адлера-Ольсена о детективе Карле Мёрке, расследующем старые «висяки». На родине писателя сагу небезуспешно экранизируют с 2013 года в виде серии полнометражных фильмов «Мистериум», нынешнюю версию подготовили в Великобритании под руководством Скотт Фрэнка, сценариста «Логана» и создателя сериала «Ход королевы». Действие перенесли в Эдинбург, главного героя сыграл Мэттью Гуд.

«Фишер» — 2 сезон: «Затмение», созд. Сергей Кальварский и Наталья Капустина

Где и когда смотреть: на Wink — в мае

Продолжение нашумевшего детективного триллера, из которого вышел один из лучших российских сериалов в истории. В сиквеле с подзаголовком «Затмение» персонажи Ивана Янковского и Александра Яценко будут ловить преступника в южном городке в 1994 году, а поможет им в этом новая героиня, сыгранная Ириной Старшенбаум. За режиссуру свежих серий вместо Сергея Тарамаева и Любови Львовой («Дети перемен») отвечал Александр Цой, снимавший четвертый сезон «Трудных подростков» и сериал «Жвачка».

Фильмы и сериалы
Времена года
Остаться в живых
Сирена
Логан
Мир Дикого Запада
Затмение
Кори Столл
Дин Морган
Наташа Лионн
Сергей Кальварский
Скотт Фрэнк
Джош Холлоуэй
Джон Чо
Колман Доминго
Алан Алда
Сергей Тарамаев
Лорен Коэн
Александр Скарсгард
Давид Дастмалчян
Мэттью Гуд
Элизабет Бэнкс
Кевин Бейкон
Кайл Маклоклен
Любовь Львова
Джек Макбрайер
Тина Фей
Джей Абрамс
Конни Бриттон
Александр Цой
Дэвид Финчер
Райан Джонсон
Билл Кэмп
Джастин Ройланд
Ирина Старшенбаум
Иван Янковский
Тим Миллер
Стив Карелл
Александр Яценко
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