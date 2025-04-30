Драма «Кончится лето» получит англоязычный ремейк

Криминальную драму "Кончится лето" Максима Арбугаева и Владимира Мункуева выпустят и переснимут за рубежом, сообщает The Hollywood Reporter.

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Права на мировой прокат и англоязычный ремейк приобрела независимая компания GroupStitch, представители которой ищут партнеров для производства ленты.

Премьера оригинального фильма о двух братьях, скрывающихся после кражи золота, состоялась в конце февраля 2025 года, два месяца спустя картина проявилась в Сети. Главные роли исполнили номинант "Оскара" Юра Борисов ("Анора","Урок", "Кентавр") и Макар Хлебников ("Снегирь", "Пингвины моей мамы").

В российских кинотеатрах лента собрала 54,5 миллиона рублей. Также она получила гран-при фестиваля актуального российского кино "Маяк".