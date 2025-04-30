Студия показала новый трейлер фильма «Джульетта и Ромео»

Кинокомпания Capella Film показала трейлер нового прочтения классики «Джульетта и Ромео». Фильм выйдет в кинотеатрах 7 августа.

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Видео доступно в VK-группе Capella Film. Права на видео принадлежат Voltage Pictures.

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Очередная экранизация трагедии Уильяма Шекспира будет ярким мюзиклом. Автором песен выступил обладатель премии «Грэмми» Эван Кидд Богарт — он помог сделать знаменитую песню Halo Бейонсе. Главные роли сыграли Джейсон Айзекс («Белый Лотос», «Гарри Поттер и Тайная комната»), Руперт Эверетт («Шрек 2», «Свадьба лучшего друга») и Ребел Уилсон («Девичник в Вегасе», «Шпионская свадьба»).

Сюжет переносит зрителя в Верону 1301 года. Два воинствующих клана, Монтекки и Капулетти, борются за право помочь герцогу в борьбе против Папы Римского. Однако все планы портит резкая влюблённость между представителями враждующих — Ромео и Джульеттой.