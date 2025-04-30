Рецензия на фильм «Новокаин»

Американский фильм "Новокаин" у себя на родине в марте на премьерных выходных находился на вершине кинотеатрального проката. Злая ирония в том, что случилось это во время затишья и в отсутствии какой-либо серьезной конкуренции. В текущем месяце состоялся цифровой релиз, с которым мы ознакомились и расскажем о своих впечатлениях.

© кадр из фильма «Новокаин»

Банковский служащий Нейт имеет редкое заболевание - полную нечувствительность к боли. В канун рождества грабители врываются в банк, забирают деньги из сейфа и скрываются с места преступления, взяв в заложники девушку-коллегу главного героя, к которой он испытывает романтические чувства. Не думая о последствиях, клерк с экзотической инвалидностью бросается в погоню.

В этом месте стоит отметить идеальные тайминги картины - на экспозицию уходит не больше 20 минут, но в короткий период зрителю успевают исчерпывающе представить основных действующих лиц и обозначить их мотивацию.

А дальше стартует непосредственно экш, который на 100% завязан на недуге протагониста. Его невосприимчивость к физическим воздействиям используется в постановке всех боевых сцен, часто создавая комедийный эффект с явным перекосом в черный юмор. Получается некая вариация на тему подзабытой ныне "Слепой ярости".

Каст со своими задачами справился неплохо. Джек Куэйд после "Пацанов" весь в крови, синяках и подтеках выглядит уже даже как-то привычно. Авторы также в некоторых эпизодах отметили его внешнюю схожесть с героем серии шутеров Максом Пейном - выбранные позы, одежду и выражение лица настолько напоминают молодого Сэма Лейка, что назвать аналогии случайными уже не получится.

Джейкоб Баталон также продолжает отыгрывать успешное для себя амплуа сайдкика Питера Паркера. Эмбер Мидфандер после "Добычи" набрала массы, но не растеряла обаяния. Рэй Николсон же в кадре удачно флексит генетикой, не снимая с лица фирменную улыбку своего почтенного родителя.

С техническими аспектами все также в порядке. Съемки с учетом малого бюджета изобретательные - с интересными свежими находками, которые не будем спойлерить. Музыкально-звуковое оформление уместное.

На выходе получается крепкое жанровое кино - мощная "Бэшка", коих с каждым годом становится все меньше. Не очередной блеклый и безликий подражатель "Джона Уика", а подражатель, умело обыгрывающий одну единственную, но уникальную фишку.

"Новокаин" точно не попадет ни в один топ и рейтинг лучших фильмов на все времена, но в качестве развлечения на один вечер мы можем смело рекомендовать его к просмотру.

Оценка: 3,5 из 5.