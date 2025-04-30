Вышел новый тизер сериала «Высокий сезон»

Онлайн-кинотеатры Okko и Start представили тизер нового сериала «Высокий сезон». Премьера драматического шоу состоится этим летом.

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Видео доступно в VK-группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko и Start.

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Сериал расскажет историю молодой пары — Миши и Ани. Проводя последние дни отпуска во Вьетнаме, девушка бесследно исчезает. Причём сразу после встречи со своим бывшим, которого считала умершим. Миша начинает искать любимую и знакомится с капитаном Народной Армии Вьетнама по имени Тао. Она вернулась в родной город, чтобы узнать причину гибели сестры.

В драме сыграли Павел Попов («Отель Элеон», «Жить жизнь»), Анна Завтур («Цикады», «Лихие») и Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной доктор», «Заключение»). Режиссёром выступил создатель известного сериала «ЮЗЗЗ» Стас Иванов.