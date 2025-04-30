Когда стартуют съемки второго сезона «Сегуна»

Телеканал FX поделился деталями второго сезона сериала «Сёгун». Культовое историческое шоу начнут снимать в январе 2026-го в Ванкувере, Канада. К главным ролям вернутся Хироюки Санада (Ёси Торанага) и Космо Джарвис (Джон Блэкторн). У проекта нет даты выхода, однако он вряд ли вернётся на экраны раньше 2027 года.

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События второго сезона развернутся спустя 10 лет после финала первого сезона. Шоу продолжит историю английского штурмана Джона Блэкторна, который попадает в Японию в разгар междоусобных войн в самом начале XVII века. Авторы расскажут оригинальную историю — в первом сезоне сценаристы полностью экранизировали роман Джеймса Клавелла.

Первый сезон «Сёгуна» вышел в начале 2024 года и стал феноменом для телеканала FX. Шоу получило сразу 18 престижных наград «Эмми», включая статуэтку за лучший драматический сериал и лучших актёров.