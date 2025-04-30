Раскрыты детали о съемках продолжения сериала «Задача трех тел»

СМИ сообщают, что второй и третий сезоны сериала «Задача трёх тел» будут снимать одновременно. По данным What's on Netflix, выход продолжения состоится не раньше 2027 года.

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Предполагается, что бо́льшая часть съёмок будет проходить в Венгрии. Производство сезонов стартует 7 августа 2025 года, а должно закончиться в феврале 2027 года. Официально эту информацию Netflix не подтверждал.

Сериал «Задача трёх тел» снят по роману китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. По сюжету правительство Китая решает отправить сигнал в космос, чтобы вступить в контакт с внеземными цивилизациями. Спустя несколько десятков лет пришельцы отвечают на призыв и пытаются заморозить научный прогресс человечества.