На 47-м ММКФ представили фильм «Отель "Онегин"»

На 47-м Московском международном кинофестивале впервые был представлен полнометражный анимационно-игровой фильм под названием «Отель "Онегин"». Основой для этого необычного произведения послужили роман в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина и опера Петра Ильича Чайковского, созданная по мотивам романа.

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В центре повествования — аниматор и режиссер по имени Барри (в исполнении Артура Вахи), страстно увлекающийся пушкинской поэзией. Он приезжает в Россию в сопровождении своего кота, чтобы реализовать задумку: снять кукольный фильм «Онегин». Герой оказывается в невероятной, фантасмагорической реальности, в мире, созданном Пушкиным. Его говорящий Ученый Кот становится своеобразным гидом, проводником в мир романа и оперы.

Автор картины, режиссер-постановщик Ирина Евтеева — известный аниматор, обладательница «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля, создатель фильмов «Клоун», «Петербург», «Маленькие трагедии», «Мелодия струнного дерева», «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков». Проект «Отель "Онегин"» она делала три года, применив уникальную авторскую технику — покадровую обработку игровых заготовок на стекле с применением свето-живописной лессировки. Причем кино снимали дважды: сначала — с участием актеров, а после уже переносили изображение в анимационную технику.

Зрителям представляется калейдоскоп сцен из известных произведений Пушкина, воплощенных в разнообразных анимационных стилях. Здесь и полностью рисованная от руки анимация, и техника, воссоздающая эффект рисунка пером, и ручная анимация на стекле, и кукольная мультипликация, а также живописная компьютерная анимация, 3D- и пластилиновая анимация.

Оперная дива Любовь Казарновская предстает в роли примадонны, почти небожительницы. В картине звучат оперные арии в ее исполнении. Певица рассказала, что участие в проекте доставило ей огромное удовольствие.

«Многослойность и многогранность персонажей — вот, что делало эту работу невероятно увлекательной, — говорит Казарновская. — Этот визуальный мир картины балансирует где-то между Тимом Бертоном и Феллини, но при этом остается абсолютно авторским. Работа режиссера дает ощущение полноты и восторга восприятия пушкинского текста, восприятия музыки Чайковского, восприятия всего того, что мы понимаем про персонажей. Мы попытались историю раскрыть, сделать осязаемой, чтобы зритель испытал удовольствие от знакомой истории, открывшейся с новой стороны».

Определить жанровую принадлежность этого фильма непросто. Авторы характеризуют «Отель» как комедию дель арте, однако, скорее, это напоминает мистерию-буфф с элементами психоделики. Это плавное погружение не только в мир «Евгения Онегина», но и «Маленьких трагедий» и других выдающихся творений Пушкина. Все это переосмыслено авторским взглядом, где реальность и вымысел неожиданно и визуально эффектно переплетаются. Не каждый зритель, особенно современный выпускник школы, готов к столь утонченному восприятию классики, но насладиться оживающей историей и поэзией сможет любой. И ощутить гордость за великого соотечественника.

По сути, перед нами не просто посвящение «солнцу русской поэзии», чей юбилей отмечался в прошлом году, не просто прославление гения, но и глубокое размышление о судьбах его произведений, до сих пор странствующих по миру и во многом определяющих место русской культуры в глобальном масштабе.