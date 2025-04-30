Как конкуренция трех киносказок отразится на сборах

Кинокритик Александр Шпагин в эфире НСН отметил, что среди трех картин для семейной аудитории, прокат которых стартует с 1 января 2026 года, он выберет для просмотра «Чебурашку 2».

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Российский зритель уже устал от сказок, что подтверждают сборы некоторых подобных фильмов, однако у «Чебурашки 2» есть шанс привлечь аудиторию на фоне успеха первой части, уточнил в разговоре с НСН кинокритик Александр Шпагин.

С 1 января 2026 года в российский прокат выходит фильм режиссера Сарика Андреасяна «Простоквашино». В кинотеатрах ленте предстоит конкурировать со сказкой «Буратино» и «Чебурашкой 2», кассовые сборы первой части фильма превысили шесть миллиардов рублей. Шпагин заявил, что выход сразу трех фильмов для семейной аудитории негативно отразится на кассе.

«Ощущение, что эти новые картины должны провалиться. Продюсеры, как всегда это бывает, решили закормить зрителя до полного гастрита. Они, похоже, не понимают, что нельзя слишком часто забрасывать на рынок похожий продукт. Когда-то смотреть "Летучий корабль" и "Бременских музыкантов" ринулись все, хотя фильмы, судя по отзывам, аудитории не понравились. "Огниво" и "Волшебник изумрудного города" по качеству были лучше, но их восприняли уже спокойнее», - отметил он.

При этом собеседник НСН допустил, что «Чебурашка 2» будет хорошим фильмом, продолжая традиции, заданные первой частью франшизы.

«К "Буратино" и "Простоквашино" я отношусь скептически, а на "Чебурашку 2" с удовольствием пойду. С "Чебурашки" начался новый подъем нашего проката. В первом фильме многое было угадано и найдено, получилась почти притча со сверхзадачей, это хорошо выпеченный пирог для разных слоев аудитории. С "Буратино" авторам нужно будет постараться, чтобы перепрыгнуть классическое фэнтези Нечаева. Снова делать прямую экранизацию странновато, та картина уже вошла в генетический код нации. Это почти "Ирония судьбы", фильм, переходящий из поколения в поколение. Лучше бы новая картина была оторванной от первоисточника», - пояснил Шпагин.

По его словам, наиболее сомнительным проектом среди трех заявленных является киноадаптация «Простоквашино».

«В последнюю очередь я бы посмотрел несчастное "Простоквашино", не верю, что может получиться хорошо. Я видел слишком много мультипликационных ремейков, по-моему, они ужасны. Вся советская реальность, в реальном "Простоквашино" состоящая из аллюзий и тонких намеков, совершенно не натягивается на реальность современную», - сказал кинокритик.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров, руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская заявила «Радиоточке НСН», что выход сразу трех фильмов для семейной аудитории в новогодние праздники не увеличит общую кассу кинотеатров, и может лишить одну из картин миллиардных сборов. При этом она также заметила, что «Простоквашино» может победить «Буратино» в честной конкуренции, поскольку эти персонажи более популярны у детей.