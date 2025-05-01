Как сериал «Солдатская мать» представит женский взгляд на войну

В основе сюжета сериала «Солдатская мать» лежит реальная история матери, которая так и не дождалась возвращения сыновей с фронта, рассказал НСН Давид Дадунашвили.

© nsn.fm

Воспоминания матери о Великой Отечественной войне позволяет по-новому раскрыть привычную тему и поговорить о женском героизме, рассказал в интервью НСН режиссер сериала «Солдатская мать» Давид Дадунашвили.

Проект будет представлен в онлайн-кинотеатре KION с 1 мая. Как рассказал Дадунашвили, реальным прототипом героини стала Епистиния Степанова, война забрала у нее девятерых сыновей, при этом один из них погиб еще в гражданскую войну.

«Изначально была идея сделать фильм о семье Газдановых, братья Газдановы для подобной истории, наверное, самая расхожая основа. Их популярность дополнительно подпитывается песней "Мне кажется порою, что солдаты…" ("Журавли" Расула Гамзатова. На написание стихотворения поэта вдохновила история семерых братьев Газдановых, не вернувшихся с фронта – прим. НСН). Потом изучили вопрос и добрались до созвучной истории семьи Степановых (в фильме Семеновых – прим. НСН), решили взять за основу ее. Использовали много материалов: книгу, посвященную солдатской матери, документальный фильм советской эпохи о ней. Сценарист Алексей Гравицкий провел несколько дней в музее семьи Степановых в Краснодарской области, переснял для работы много музейного архива. Углублялись в эпоху и старались сделать историю максимально правдивой, по большому счету таких семей по стране было огромное множество», — пояснил он.

Собеседник НСН подчеркнул, что главная героиня сериала воплощает обобщенный образ матери, которая ждет возвращения детей с фронта.

«Главная героиня — в первую очередь, символ. Она — Родина-мать, которая отдает все во имя победы. Провожает своих сыновей на фронт, несмотря на боль, чтобы жить и надеяться, что они вернутся. Это героизм во всех проявлениях. В судьбе героини отразились тысячи таких историй матерей. Мы осознанно не шли по проторенной колее. "Солдатская мать" — не хроника боя, а хроника выживания и любви, рассказанная с позиции женщины, которая не держала в руках оружия, но молилась. Мы хотели показать войну глазами Матери, которая ждет сыновей у калитки, материнское сердце слышит их приближение в каждом шорохе. На мой взгляд, это позволяет взглянуть на тему под иным углом», — рассказал Дадунашвили.

По сюжету московский журналист приезжает в хутор Первомайский, чтобы взять интервью у Ефросиньи Семеновой — матери-героини, потерявшей на войне своих сыновей. За долгими разговорами открывается мужество и героизм каждого сына, а также несокрушимая сила духа Ефросиньи. Роли в проекте исполнили Анна Каменкова, Михаил Тройник, Павел Комаров и другие. Среди продюсеров фильма Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян.

Ранее сообщалось, что к началу мая в афише кинотеатров появится несколько российских фильмов - военная драма «Почтарь», семейный проект о периоде Великой Отечественной войне «Каруза» и лента «В списках не значился», основанная на одноименной повести Бориса Васильева, напоминает «Радиоточка НСН».