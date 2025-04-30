Что известно о премьере «Хвостатых песенок» от «Союзмультфильма»

Премьера нового музыкального мультсериала «Хвостатые песенки» от киностудии «Союзмультфильм» состоится 1 и 2 мая 2025 года на телеканале «Мультиландия». Выполненный в технике 2D проект рассказывает о двух друзьях - любознательном котёнке Усе и осторожном щенке Хвостике - вместе они активно изучают окружающий мир, задаются вопросами, которыеинтересуют каждого дошкольника и поют песенки.

0 «Хвостатые песенки» - мультсериал, с помощью которого дети и их родители могут найти ответы на те самые «сто тысяч почему», - рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская. - Милые и симпатичные герои расскажут, например, о том, где живет солнечный зайчик, как попасть на край света и где найти вежливость. Вопросов множество, и с некоторыми из них малышам не разобраться без помощи взрослых. Поэтому рядом с ними всегда находятся кот Касьян и собака Альфа. Мудрые и заботливые, они помогут неугомонным Усе и Хвостику узнать обо всем, что их интересует. А еще в мультфильме много музыки и песен, которые помогают лучше запоминать и усваивать новые знания.

Режиссером мультсериала выступила Ева Дегтярева, композитором — Дмитрий Гудничев, а песни исполнила Варвара Краминова, солистка московской инди-группы «Хадн дадн». Всего в сезоне прозвучит девять оригинальных композиций: «Солнечный зайчик», «Сюрприз», «Вежливость», «Два хвоста», «Край земли», «Радуга», «Многолап», «Звездопад» и «Зеленый незнакомец».