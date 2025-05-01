Путин пообещал посмотреть фильм «‎В списках не значился»‎

Президент РФ Владимир Путин заявил, что посмотрит новый фильм о Брестской крепости "В списках не значился".

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На встрече с участниками просветительского марафона Общества "Знание" главе государства показали отрывок из киноленты "В списках не значился". В прокат фильм выйдет 1 мая.

«Талантливая работа», — похвалил президент.

Картина снята режиссером Сергеем Коротаевым по повести Бориса Васильева и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Продюсер и исполнитель главной роли Владимир Машков дал пояснения по сюжету. Молодой лейтенант прибывает в Брест на службу, но его не успевают зачислить в личный состав - начинается война и бой длиной в 10 месяцев.