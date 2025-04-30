Триллер на вечер: Законопослушный гражданин, Сёрфер, Месть Гарри Брауна, Смертный приговор, С меня хватит

Чемпионат.com

Что посмотреть вечером.

Пять небанальных триллеров о возмездии
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На фоне скорой премьеры триллера «Серфёр» с Николасом Кейджем, который жестоко разбирается с бандой хулиганов, унижающих его перед собственным сыном, мы решили рассказать, чем удивит зрителей культовый актёр на этот раз, а заодно вспомнить ещё несколько примечательных фильмов о мести, зашедшей слишком далеко.

«Сёрфер» (2024)

  • Режиссёр: Лоркан Финнеган.
  • Актёры: Николас Кейдж, Финн Литтл, Рахель Абдулрахман и другие.
  • Дата выхода: 1 мая 2025 года.
  • Жанр: триллер.
  • Страна: Австралия, США, Ирландия, Великобритания.

Он — сёрфер. Его мечтой всегда было вернуться на пляж, где он покорял волны вместе с отцом. Но местная банда хулиганов прогоняет их с сыном и пугает возмездием за нежелание покинуть бухту. Пройдя все круги ада, боли и унижения, он понимает, кем должен стать, чтобы вновь оказаться на гребне волны. Он – Сёрфер.

Николас Кейдж известен уникальным стилем актёрской игры (сам он называет его «шаманским») и давно доказал, что великолепно играет как надломленных трагических героев, так и отъявленных психопатов.

Новый фильм Лоркана Финнегана («Дурной глаз», «Вивариум») блестяще использует эти грани таланта Кейджа в сюжете о мстительном серфингисте. Начинаясь как драма про отца и сына, фильм плавно превращается в напряжённый триллер о человеке, который в поиске себя становится одержим местью и теряет остатки здравомыслия. Кейдж, уже великолепно сыгравший беспощадного убийцу (только вспомните его безумный взгляд в финале «Мэнди»!) здесь отлично сочетает свои ключевые амплуа.

«Законопослушный гражданин» (2009)

Жена и дочь инженера Клайда Шелтона убиты в ходе бандитского налёта на его дом. 10 лет спустя Шелтон находит и с предельной жестокостью убивает того, кто лишил его семьи. Но, оказавшись в тюрьме, Шелтон не собирается спокойно отсиживать свой срок, а готовит сложный план мести, призванный изобличить все пороки правоохранительной системы, построенной на сделках со следствием.

Детективный триллер Ф. Гэри Грея («Переговорщик») органично соединяет судебные разбирательства с изощрённой местью. Помимо крепкой режиссуры Грэя, умело генерирующего саспенс при любой удобной возможности, тут важен сценарий Курта Уиммера (автор культовой фантастики «Эквилибриум»), в котором тщательно прописаны все детали извилистого плана главного героя.

Не стоит забывать и о добротной игре Джерарда Батлера, который здесь силён прежде всего не физически, а умственно: талант планирования для Шелтона столь же важен, сколь и продумывание пыток.

«Месть Гарри Брауна» (2009)

  • Режиссёр: Дэниэл Барбер.
  • Актёры: Майкл Кейн, Эмили Мортимер, Чарли Крид-Майлз и другие.
  • Дата выхода: 12 сентября 2009 года.
  • Жанр: триллер, драма.
  • Страна: Великобритания.

Гарри Браун – престарелый британский ветеран спецназа, живущий тихой, неприметной жизнью. Когда его единственного друга убивают местные хулиганы, Гарри решает выследить их и убить. Но чем дальше он идёт по пути мести, тем выше градус напряжения в квартале и тем ближе к Гарри подбирается полиция.

Стильная и наполненная саспенсом экшен-драма с великолепным Майклом Кейном в главной роли. История о дошедшем до предела пожилом военном поначалу подаётся как исследование психологии человека, которому нечего терять, и заодно – как социальная драма, раскрывающая мрачные реалии жизни в неблагополучных кварталах.

Но чем дальше развиваются события, тем чаще звучат выстрелы, а заканчивается месть Гарри воистину масштабным «взрывом». Тонкая, провокационная и заставляющая задуматься работа о том, что значит верность дружбе, чувство справедливости и готовность к жертве.

«Смертный приговор» (2007)

Ник Хьюм – уважаемый менеджер в крупной компании, приятный человек и образцовый семьянин. Но его благополучная жизнь в одночасье летит под откос, когда старший сын гибнет от случайной пули, пущенной бандитами во время налёта на придорожный магазинчик. Убийцу задерживают и отдают под суд, но из-за умелого адвоката преступник ускользает из рук закона. Доведённый до глубин отчаяния Ник решает взять правосудие в свои руки и открывает охоту на бандитов, повинных в смерти сына.

Малоизвестный фильм Джеймса Вана («Пила», «Заклятие», «Астрал») с Кевином Бейконом, туго переплетающий драму о распаде семьи с криминальным боевиком. Экшен-сцены здесь изобретательны и многочисленны: Бейкон сражается со злодеями в запертой машине, выслеживает отморозков на заброшке и отстреливается от бандитов в собственном доме.

Но не менее важна и драма. В отличие от многих подобных боевиков, где герои действуют в одиночку и демонстрируют чудеса выносливости, «Смертный приговор» очень реалистично показывает, как будет выглядеть персональная война с преступностью, если её ведёт один человек, к тому же не имеющий особой подготовки. К тому же фильм очень хорошо демонстрирует опасную логику спирали насилия, из которой сложно выбраться без каких-то серьёзных потерь: каждая новая смерть повышает риски ещё чьей-то гибели.

«С меня хватит!» (2002)

Официантка Слим в кафе знакомится с решительным мужчиной Митчем, который защитил её от агрессивного клиента. Вскоре у них разгорается страстный роман, а затем Слим выходит за Митча замуж и становится мамой прелестной дочки.

Но через несколько лет выясняется, что муж практически в открытую изменяет Слим, а когда она хочет уйти – избивает её. Чудом ускользнув от домашнего тирана, Слим вместе с малолетней дочерью ударяется в бега, однако Митч ищет её по всей стране, так что рано или поздно женщине придётся дать отпор своему мучителю.

Драматический триллер с Дженнифер Лопес в главной роли. Хотя в год выхода фильм не собрал большой кассы, а критики отзывались о нём прохладно, позже картина была расценена как один из лучших сюжетов о домашнем насилии.

Здесь закрученный сюжет с побегом от всё более нестабильного и агрессивного мужа соседствует с историей обретения женщиной собственной силы, помогающей ей защитить себя и своего ребёнка. Помимо того, что «С меня хватит!» хорошо раскрывает логику абьюзеров, фильм интересен одной из самых ярких ролей Джей Ло. Гламурная поп-дива здесь демонстрирует далеко не самые слабые актёрские способности, и неплохо изображает трансформацию запуганной жертвы в сильную женщину, способную постоять за себя.

Фильмы и сериалы
Смертный приговор
Эквилибриум
Законопослушный гражданин
Взрыв
Мэнди
Пил
Астрал
Заклятие
Лоркан Финнеган
Билли Кэмпбелл
Курт Уиммер
Джоэл Шумахер
Гэри Грей
Гаррет Хедлунд
Эмили Мортимер
Кевин Бейкон
Келли Престон
Джерард Батлер
Джеймс Ван
Майкл Кейн
Николас Кейдж
Джейми Фокс
Дженнифер Лопес