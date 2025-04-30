Составлен список самых кассовых фильмов апреля

Российская киноиндустрия отпраздновала в апреле появление шестого с начала 2025 года фильма-миллиардера. Комедия Ильи Учителя «Батя 2. Дед» внезапно собрала в прокате более 1,3 млрд рублей. Однако на этом апрельские радости закончились, если не считать Московский международный кинофестиваль (ММКФ) и фантастический боевик «Кракен» с Александром Петровым.

ЧЕМУ УЧИТ УЧИТЕЛЬ? ОТ «БАТИ» ДО «КРАКЕНА»

В тройку самых успешных фильмов 2025 года входят сказки «Волшебник изумрудного города» (сборы 3,34 млрд рублей) и «Финист. Последний богатырь» (2,74 млрд рублей), а также скандальный фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (1,63 млрд рублей), в котором великий поэт читает рэп устами Юры Борисова.

В апреле в ТОП-4 влетела комедия Ильи Учителя «Батя 2. Дед» (1,37 млрд рублей), почти в три раза переплюнувшая сборы вышедшей в 2020 году первой части теперь уже франшизы (507 млн рублей).

Кинокритик Александр Шпагин объяснил НСН, в чем секрет успеха Учителя-младшего, предыдущий фильм которого «Летучий корабль» в 2024 году также заработал в прокате больше миллиарда рублей.

«Да, он действительно успешный, но четко следует методике гламурного кино 2010-х годов и остается фигурой несколько устаревшей в сегодняшнем пространстве, когда на нас наступает действительно хорошее кино. Эстетика 2010-х сейчас практически исчезла, но у части аудитория к ней есть ностальгия. Не знаю, чему нас учит Учитель, но я не хочу возвращаться в те годы, а хочу туда, куда зовет его отец - можно придираться к его картинам (мне "Матильда", например, не очень нравится), но все равно Алексей Учитель - это интересная фигура. У него все картины очень разные, своеобразные, он пытается идти на определенные эстетические эксперименты, искать какие-то новые стили. А Илья Учитель не ищет ничего, он просто работает по привычным лекалам и выстреливает», - разъяснил Шпагин.

Второе место по сборам в апреле после сиквела «Бати» занял фантастический боевик «Кракен» Александром Петровым, за 14 дней в прокате заработавший 452 млн рублей.

«Скромный старт фильма компенсируется достойной динамикой на втором уикенде. "Кракен" на вторых выходных собрал практически такие же деньги, как и на стартовом уикенде. Картина выходила в прокат на Страстной неделе, соответственно, кинопосещаемость традиционно была чуть ниже, чем в другие даты. Фильм разошелся положительным "сарафаном", можно ожидать, что он поработает вдолгую. Думаю, по итогу "Кракен" вполне может заработать 700 миллионов, а может и больше», - сказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Однако на этом хорошие новости для киноиндустрии закончились.

АПРЕЛЬСКИЕ ПРОВАЛЫ: САРИК, «ЗВЕРИ» И ПЕТРОВ

Все остальные апрельские новинки собрали в прокате меньше 100 млн рублей, проиграв в битве с добивающими кассу картинами февраля и марта.

На седьмом месте оказался фильм «Денискины рассказы», продюсерами которого выступили братья Сарик и Гевонд Андреасян. Картина по мотивам произведений Виктора Драгунского за неделю в прокате заработала 73 млн рублей и не смутила сына писателя Дениса Драгунского, выступившего прототипом того самого Дениски в рассказах отца.

«Скандалы вокруг фигуры Сарика Андреасяна меня не смущают. Андреасян – это отдельный сегмент кино, рассчитанный на массового зрителя. В любом случае Сарик – профессиональный режиссер. На мой взгляд, режиссеров можно делить на профессионалов и непрофессионалов, а не на великих Феллини, Параджанова или Ларса фон Триера и всех остальных. Это неправильно. Фильм я смотрел, он получился веселый и вполне нормальный. Самое главное – мне понравилось, что он не является киноиллюстрацией к "Денискиным рассказам". Это хорошее детское зрелище, поэтому, когда мне говорили, что этот рассказ упомянут не полностью, а про другой вообще забыли – это не про то разговор», - сказал писатель.

При этом Драгунский отметил, что создатели фильма с ним не советовались. В том числе и его племянник Артемий Драгунский, являющийся режиссером «Денискиных рассказов».

В ТОП-10 также попал фильм с Ромой Зверем «Все, что тебя касается». К сожалению для поклонников группы «Звери», картина режиссера Александра Войтинского и близко не подошла к успеху фильма «Руки Вверх!», заработав за 21 день в прокате всего 60 млн рублей.

«Фильм «Всё, что тебя касается» не о группе «Звери», Рома Зверь там появляется несколько раз в качестве камео. Это история о любви, о двух поколениях, которые познакомились на концерте и изменили свою судьбу. Группа «Звери» рассматривается в нём, как часть культурного кода нашего времени. Большая часть финала происходит на стадионном концерте группы «Звери» в Лужниках, который прошел в прошлом году. У героев все решающие моменты происходят во время этого стадионного концерта», - объяснял НСН Войтинский, осторожно высказавшись о перспективах сборов.

На премьере фильма побывали специальный корреспондент НСН и сам Рома Зверь, отметивший, что в основе сюжета реальная история, которая была «подсмотрена людьми».

Из других новинок апреля лучше других выступили триллер «Западня» с Энтони Хопкинсом (сборы 40 млн рублей), российская спортивная драма «Диодорова. Против течения» (37 млн рублей) и хоррор «Смерть единорога» (32 млн рублей) со звездой сериала «Уэнсдей» Дженной Ортегой. А вот военная драма «Почтарь» с Александром Петровым, громко презентованная на ММКФ, в кинотеатрах заработала только 10 млн рублей.

Следующим большим фильмом эксперты называют военную драму с Владимиром Машковым «В списках не значился», которая выйдет на широкие экраны 1 мая.