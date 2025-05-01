Какие новинки посмотреть на майских праздниках

Майские праздники дарят большое количество свободного времени, и многие предпочитают тратить его на просмотр кино. «ФедералПресс» сделал подборку проектов, где сыграли актеры из Сибири либо где сюжет как-то связан с этой территорией.

© РИА "ФедералПресс"

«Блогеры взаперти» (16+)

На ТНТ состоялась премьера комедийного сериала «Блогеры взаперти», снятого по горячим следам – громким делам вокруг стремительно разбогатевших представителей интернет-профессии и их проблем с налоговой.

В картине Тимур Батрутдинов и Екатерина Шкуро играют семейную пару популярных блогеров, наказанных за неуплату налогов. Их продюсер, роль которого исполняет новосибирец Давид Манукян (DAVA), постоянно придумывает сомнительные схемы обхода проблем, например, предлагает бежать из страны через Беларусь.

А актеры из Красноярска Олег Каменщиков и Ольга Тумайкина, перевоплотившись в своих персонажей, вместе с другими героями комедии «перевоспитывают» недобросовестных звезд социальных сетей.

«Оперативная память» (16+)

Сюжет «Оперативной памяти» вращается вокруг опытного майора уголовного розыска Багрышева (Андрей Смоляков), который много лет ловит преступников и считается одним из лучших в своем деле. До выхода на пенсию остается всего несколько месяцев, но внезапно поставленный диагноз – начальная стадия болезни Альцгеймера – рушит привычный уклад.

Чтобы скрыть болезнь, Багрышев вынужден прибегнуть к помощи молодого стажера Соломатина (Кузьма Сапрыкин), только что окончившего академию. Между ними завязывается необычный союз: Соломатин становится «оперативной памятью» своего наставника, фиксируя и помогая восполнять забытые детали дел.

В сериале, уже доступном в онлайн-кинотеатре PREMIER, играет актер из Красноярска, когда-то служивший в местном драматическом театре, – Евгений Сафронов.

«Про это самое» (16+)

Новый комедийный и одновременно просветительский сериал «Про это самое» – смелая и забавная история о молодом сексологе, который возвращается в родное село, чтобы сломать многовековые табу и мифы об «этом самом».

Одного из ярких персонажей в проекте играет актер из Норильска Красноярского края Артем Гайдуков. В сериале «Про это самое» Артем перевоплотился в простого сельского мужика по имени Степа, а его экранной супругой стала актриса Ольга Жевакина («Кибердеревня»).

По сюжету, у семейной пары возникают проблемы с «этим самым», они стесняются напрямую поговорить друг с другом об этом, и женщина обращается за консультацией к приехавшему сексологу, роль которого исполняет Денис Власенко.

В ходе съемок одной из сцен Артем Гайдуков даже набрасывается на персонажа Дениса Власенко… Чтобы не спойлерить, не раскрываем подробностей – узнаете сами, включив сериал.

«Афоня» (16+)

Домовой Афоня (Тимофей Зайцев) работает в потустороннем ГБУ «Жилищник» и отвечает за порядок в доме. Его цель – превратить соседей в дружный коллектив, но реальность оказывается сложнее: кто-то шумит по ночам, кто-то вечно чем-то недоволен, а кто-то даже не верит в домовых! Чтобы управиться с этой миссией, Афоня привлекает своего старого друга – добродушного пенсионера Семеныча (Виктор Бычков), который устраивается работать консьержем и становится глазами и ушами домового.

Сериал начинается с приятного для сибиряков – крупным планом на экране табличка, на которой написано, что действие картины разворачивается в Сибири, а именно – в Управлении ЖКХ по Красноярскому краю.

«Сокровища гномов» (6+)

Типичный авантюрист по имени Рома не может похвастаться успехами в жизни. Скорее, наоборот, многое не складывается: то развод, то проблемы с бизнесом. В надежде расплатиться с долгами он решается на отчаянный шаг – обманным путем вписывает себя в завещание одинокого дедушки-соседа по даче. Вместе с домом и участком он получает неожиданный для себя «бонус» – четырех живых гномов.

Эти гномы отнюдь не добродушные помощники, какими их привык видеть зритель, они постоянно упрямятся, ворчат и не слишком доверяют своему новому сожителю. Есть у них еще одна способность – находить клады, но только ради добрых дел, и Роме придется постараться, чтобы убедить их в «чистоте своих помыслов». Он готов изображать заботливого человека — лишь бы заполучить заветное сокровище.

Главную роль в киноленте, которая выйдет в прокат 2 мая, исполняет актер из Новосибирска Никита Кологривый.

«Новый день» (16+)

В эфир телеканала ТВ-3 с очередным сезоном вернулся один из самых вдохновляющих и мотивирующих проектов – «Новый день». Его создатели помогают женщинам обрести себя и изменить жизнь в лучшую сторону. Ведущая Саша Шанкара, стилист Алексей Сухарев, визажист Надежда Борисова и парикмахер Ангелина Лобанова продолжают исполнять заветные мечты участниц, столкнувшихся с самыми распространенными женскими проблемами: токсичными отношениями, неуверенностью в себе, одиночеством, финансовыми трудностями.

Все героини уникальны по-своему и находятся на переломном этапе жизни. Истории девушек отличаются, но их объединяет одно – желание перемен. Во время съемок участницы проходят путь трансформаций через испытания, призванные раскрыть их потенциал, найти силы и энергию двигаться вперед.

Так, в одном из выпусков показали томичку Татьяну Якухно, с которой поработала команда экспертов проекта и помогла девушке преобразиться не только внешне, но и внутренне.

«Однажды в России» (16+)

Проект, конечно, не новый, но на ТВ стартовал его новый сезон. Комики из Красноярска Михаил Стогниенко, Валерий Равдин и Иван Брагин продолжают радовать зрителей свежим юмором на актуальные темы. Актеры честно рассказывают о российских реалиях и предлагают своим поклонникам вместе посмеяться над проблемами, которые хорошо знакомы каждому, воплощая в кадре яркие и такие узнаваемые образы.

Так, например, в одной из миниатюр шоу уже упоминали город Ачинск Красноярского края.