В посольстве РФ в США показали фильмы из цикла "Неизвестная война"

Показ кинолент "Битва за Берлин" и "Неизвестный солдат" из цикла "Неизвестная война" режиссера Романа Кармена прошел в среду в посольстве РФ в Вашингтоне.

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В российском диппредставительстве на прошлой неделе запустили киномарафон в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в память об общем вкладе союзников в разгром фашистской Германии. Вышедшая на экраны в 1978 году киноэпопея Кармена, рассчитанная на западного зрителя, повествует о событиях и основных битвах на Восточном фронте Второй мировой войны. На кинопоказе присутствовали дипломаты стран СНГ, проживающие в Соединенных Штатах соотечественники, а также представители американского экспертного сообщества.

Киномарафон продолжится в мае и июне, в посольстве покажут документальные и художественные фильмы о Великой Отечественной войне.

Перед кинопоказом были представлены портреты российских журналистов, погибших с 2014 года, в рамках выставки "Погибли за правду". Экспозиция открылась в преддверии отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы прессы. Подобные выставки проходят также в ряде стран Европы и Азии.

Проект инициирован Луганским информационным центром, Донецким, Херсонским и Запорожским агентствами новостей. В частности, на выставке представлены портреты корреспондента "Царьград медиа" Дарьи Дугиной, обозревателя калининградского онлайн-издания RuBaltic Алексея Ильяшевича, журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка, военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова.