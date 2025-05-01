Опубликован трейлер фильма «Под прикрытием»

Трейлер фильма «Под прикрытием» (Deep Cover) обнародовал 20 апреля 2025 года видеосервис Amazon Prime Video. Главные роли в криминальной комедии режиссера Тома Кингсли сыграли Брайс Даллас Ховард, Орландо Блум и Ник Мохаммед, а также снялись Шон Бин, Иэн Макшейн, Пэдди Консидайн, Соноя Мидзуно, Фрея Паркер, Омид Джалили, Сэм С.Уилсон и другие.

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В центре сюжета преподавательница курсов по актерской комедийной импровизации Кэт (Ховард), начинающая сомневаться, не упустила ли она свой шанс на успех. Когда полицейский под прикрытием (Бин) предлагает ей роль всей жизни, она вербует двух своих учеников (Блум и Мохаммед), чтобы они втроем проникли в лондонский гангстерский мир, выдавая себя за опасных преступников.

Премьера «Под прикрытием» состоится на Prime Video 12 июня.