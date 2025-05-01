В России выходит в прокат фильм «‎В списках не значился»‎

Полнометражный фильм "В списках не значился", снятый по одноименной повести Бориса Васильева, вышел в прокат в России. Роль главного героя - Николая Плужникова - исполнил актер Владислав Миллер, а роль старшины Степана Матвеевича - Владимир Машков, также выступивший одним из генеральных продюсеров картины, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа".

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«В год 80-й годовщины Великой Победы зрители увидят на больших экранах историю подлинного героизма, отваги, мужества и верности Родине. Я убежден, что у нас получился фильм, который сочетает в себе и зрелищность, и проникновенность, и трепетное следование литературному оригиналу», — отметил генеральный директор "Газпром-медиа холдинга", генеральный продюсер картины Александр Жаров, слова которого привели в пресс-службе.

По сюжету фильма, молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест 21 июня 1941 года. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части - в Брестскую крепость. Но солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, в четыре утра раздаются разрывы артиллерийских снарядов - начинается война. И Коля, так и не попав в войсковые списки, принимает первый в своей жизни бой длиной в десять месяцев.

В актерском составе студенты Театральной школы Олега Табакова и труппа Театра Олега Табакова. Многие из них впервые принимают участие в съемках кино такого масштаба.

Съемки картины проходили в Белоруссии, а также в кинопарке "Москино", где на площади в 42 тыс. кв. м возвели сооружения цитадели, Тереспольские ворота крепости, шесть фрагментов разрушенных частей кольцевой казармы, руины казарм 333-го полка и 9-й пограничной заставы, костел, который был сделан с трех сторон в экстерьере и полностью в интерьере, а также ряд других построек.

Фильм создан "Газпром-медиа холдингом", телеканалом НТВ, кинокомпаниями 1-2-3 Production, "ТЕМП" и "ТРОМЕДИА", а также Московским театром Олега Табакова при поддержке Фонда кино и правительства Москвы. Дистрибьютор фильма - кинокомпания "Централ партнершип".