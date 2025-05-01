Топ-5 кинопремьер апреля

В апрельскую подборку мы включили супергеройские приключения, российскую сказку для детей и взрослых, спортивный фильм о сборной России по волейболу в финале Олимпиады-2012, а также две военные драмы – про события 80-летней давности и наших дней. Причем в первой из них за сюжет взята реальная история жительницы поселка Маслянино Новосибирской области.

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«Алдан»

– Я никуда отсюда не уеду. Алдан – теперь это мой позывной.

Военная драма о том, как простой программист из Якутии отправляется на войну, чтобы отомстить за смерть дочери и вновь обрести смысл жизни.

Дочь якутского программиста Спиридона Дьяконова погибает в жестоком теракте. Герой в поисках справедливости приезжает в зону специальной военной операции и поступает добровольцем в Запорожский батальон. Спиридон получает позывной «Алдан» (река и город в Якутии) и находит новую цель в жизни – найти убийц дочери и защищать жизни других.

Это история о боли, мужестве и искуплении на фоне реальных событий. Впереди – опасный путь, полный испытаний, которые не только закалят характер Алдана, но и откроют в нем силу, о которой он и не подозревал.

«Финал»

– Россия ждет зрелищной победы, на кону Олимпийское золото. Никто не возьмется предсказать, чем закончится этот исторический финал!

Спортивная драма, рассказывающая про события прошлого десятилетия, когда российская сборная по волейболу сошлась в борьбе за золото с командой Бразилии.

12 августа 2012 года. Выставочный центр «Эрлс-Корт» в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр.

Соперники – сборная России, никогда не бравшая золото, и сборная Бразилии, обласканная победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределен. Но пока мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни российских спортсменов.

«Громовержцы»

– Встречайте – всемогущий, неуязвимый, сильнее всех Мстителей вместе взятых, и скоро он станет известен как величайший герой Земли!

Новый фантастический боевик от студии Marvel про антигероев-неудачников, которые собираются вместе и берутся за миссию по спасению мира. Фильм является 36-м по счету в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel».

В комиксах Громовержцы были командой антигероев с запятнанной репутацией, собранной правительством. В этом фильме Зимний солдат, Черная вдова, Красный страж, Агент США и Призрак будут работать под началом графини и директора ЦРУ Валентины Аллегры де Фонтейн, которая организовала штаб на бывшей базе Мстителей.

Главным антагонистом станет Мрак – темная сторона Часового. Он считается одним из самых могущественных марвеловских персонажей. В нем уживаются три личности: примерный семьянин Роберт Рейнольдс, благородный Часовой и сверхзлодей Мрак.

«Соловей против Муромца»

– Добро всегда побеждает зло. Просто иногда для этого нужно много времени.

Сказка-приключения для детей и взрослых. Давным-давно Соловью-Разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря.

С помощью эликсира бессмертия Соловей дожил до наших дней и теперь намерен оживить темного бога Велеса. Однако профессору Киселёву удается найти Муромца на севере во льдах подводной пещеры, где состоялся последний бой между богатырем и разбойником.

Благодаря разработке Киселёва – стальному сердцу – Муромец возвращается в наш мир, хотя этот подвиг стоит профессору жизни. Теперь его сыновьям, Егору и Максиму, предстоит не только остановить Соловья, но и вернуть честное имя Ильи Муромца.

«Пять сыновей Марии»

– Всегда она считала своих сыновей особенными, и сейчас вон – они у нее словно заговоренные. А наших мужиков убивают.

Полнометражный художественный фильм, основанный на реальной истории матери из поселка Маслянино Новосибирской области. 1945 год. Из всех мужчин деревни, ушедших на фронт, возвращаются только пять сыновей Марии.

Сюжет драмы фокусируется на том, как мать пережила годы войны, как из-за конфликта с односельчанкой она столкнулась с общественным осуждением. С подачи продавщицы сельпо еще с довоенных времен ей приписывали черное колдовство, обозвали ведьмой, и отсутствие похоронок на ее адрес лишь подкрепили эти подозрения.

Картина выйдет в прокат по всей стране. Съемки проходили в 2024 году в Карелии, Москве и Московской области.