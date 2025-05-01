Правнук Толстого оценил перспективы российского кино против Голливуда

Российский кинематограф переживает период роста, когда голливудское кино остановилось в развитии. За последние годы в США не сняли ничего "сногсшибательного", считает генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого и праправнук русского писателя Владимир Толстой.

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«Сможет ли российский кинематограф превзойти западный, станет понятно, когда будет живое столкновение, когда можно будет соревноваться в открытую и в прямую. Я не помню за эти годы каких-то сногсшибательных голливудских фильмов. А наше [кино] двигается наверх», — сказал он ТАСС.

Режиссер Алексей Герман-младший ранее отмечал, что российское кино не хуже европейского, но завоевать мировую аудиторию ему мешают санкции. Кроме того, директор по прокату "Русского репортажа" Роман Дорофеев сообщал ТАСС, что переговоры о возвращении в Россию зарубежных кинокомпаний не ведутся.