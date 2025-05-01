В РФ начался прокат патриотической драмы «Алдан»

Патриотическая драма "Алдан" якутского режиссера Дмитрия Кольцова о героях СВО выходит в прокат в России с 1 мая.

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«Хочу всех пригласить на наш фильм, который мы делали два года. Огромная команда, все старались. Мы надеемся, что прокат пройдет успешно, и цифры покажут, какое кино на самом деле выбирают наши люди», — сказал на пресс-конференции креативный продюсер ленты Андрей Сенцов

"Алдан" стал первым межрегиональным кинопроектом Республики Саха (Якутия) и Запорожской области. Генеральный продюсер Данила Куликов отметил, что проект объединил два практически самых крайних региона страны, Якутию и Запорожскую область, назвав его "уникальным кейсом".

«Надеюсь, что многие будут вдохновлены - регионы - этим для того, чтобы снимать истории про героев, которые трудятся на передовой, на фронте, защищают Родину, трудятся на благо Родины», — сказал Куликов. Он отметил, что прокат фильма будет продолжаться до тех пор, пока зрительский интерес сохраняется.

Кинокартина является первым художественным фильмом про СВО, показанным в широком кинопрокате. Роли исполнили не только якутские актеры, но и звезды российского кино - Иван Охлобыстин и Дмитрий Дюжев. Кроме того, одну из ролей сыграл спортсмен, боец смешанных единоборств и общественный деятель Джефф Монсон. Фильм также посвящен памяти российских военных корреспондентов, погибших при исполнении профессионального долга во время СВО. Фильм создавался при участии и консультации военнослужащих и военных медиков.

В основу фильма легли реальные события, прототипом главного героя стал уроженец Якутии, Николай Потапов, кавалер ордена Мужества, заместитель командира медицинского взвода и военный медик 155-й бригады морской пехоты. Как поделился исполнитель главной роли, актер Театра юного зрителя Якутии Илья Яковлев, у него не было много личных встреч с прототипом главного героя Потаповым, но много рассказывали о его жизни. Как отмечал сам Потапов, на момент съемок он восстанавливался в госпитале.

«[Илья Яковлев] очень классно справился. Он показал вот этого скромного, немногословного, но человека, делающего большое, большое, большое дело. И у нас это получилось точно», — отметил Кольцов.

Актер театра и кино, заслуженный артист России Дмитрий Дюжев сыграл в картине роль полковника Шатуна.