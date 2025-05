Какие фильмы выходят в кино и онлайн в мае 2025 года

«Отряд самоубийц» от Marvel, самый кассовый мультфильм в истории — прямиком из Китая, уральская сказка Ивана Соснина и восточноевропейская сказка от студии A24, сатира от автора сериала «Наследники», приключение в духе «Индианы Джонса» от Гая Ричи, новый ужастик от режиссеров хита «Два, три, демон, приди!» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в мае, и рассказывает о самых интересных.

© Газета.Ru

«Легенды наших предков», реж. Иван Соснин

Где и когда смотреть: в кино — с 1 мая

Приключенческая сказка Ивана Соснина («Далекие близкие», «Пришелец», «Юг») про екатеринбургского журналиста и его дочь (Александр Яценко, Александра Бабаскина), которые отправляются в путешествие, чтобы помочь владыке леса (Антон Кузнецов) спасти его сородичей — волшебных созданий, оказавшихся под угрозой исчезновения (Наталья Павленкова, Юрий Колокольников). Премьера фильма состоялась в минувшем апреле на Московском международном кинофестивале. «Газета.Ru» подробно рассказывала о достоинствах фильма в рецензии с полей смотра.

«Серфер» (The Surfer), реж. Лоркан Финнеган

Где и когда смотреть: в кино — с 1 мая

Черно-комедийный психотриллер Лоркана Финнегана («Вивариум», «Дурной глаз») с Николасом Кейджем в главной роли. Тот играет мужчину, решившего посерфить вместе с сыном (Финн Литтл) на одном из райских пляжей Австралии (прямо возле дома своего детства, который он намерен выкупить), но столкнувшегося с агрессивным негостеприимством местных во главе с мутным гуру (Джулиан Макмэхон).

«За облаками» (Kumo no Mukō, Yakusoku no Basho), реж. Макото Синкай

Где и когда смотреть: в кино — с 1 мая

Полнометражный дебют ветерана аниме Макото Синкая — научная фантастика про альтернативную реальность, в которой СССР и США захватили часть Японии после Второй мировой. В центре сюжета — попытки двух друзей детства раскрыть тайну исполинской башни, построенной Советами.

«Ночь с психопатом» (Borderline), реж. Джимми Уорден

Где и когда смотреть: в кино — с 1 мая

Комедийный триллер в декорациях Лос-Анджелеса 90-х. По сюжету в дом поп-звезды (Сама Уивинг) вламывается одержимый фанат (Рэй Николсон, сын Джека Николсона), который уверен, что они должны пожениться.

«Еще одна простая просьба» (Another Simple Favor), реж. Пол Фиг

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 1 мая

Продолжение черно-комедийного триллера Пола Фига «Простая просьба» с Анной Кендрик и Блейк Лайвли. Действие новой части разворачивается на острове Капри. Героиня Лайвли, Эмили, собирается выйти за итальянского бизнесмена, однако праздник омрачают убийство и предательство.

«Очи» (The Legend of Ochi), реж. Исайя Саксон

Где и когда смотреть: в кино — с 8 мая

Сказочный дебют студии A24 на семейном поприще — приключенческое фэнтези про девочку по имени Юра (Хелена Ценгель) с горного острова Карпатия посреди Черного моря, где люди давным-давно ведут войну с загадочными существами очи. Однажды героиня решает ослушаться отца (Уиллем Дефо) и спасти детеныша очи, вернув его сородичам. Картина Исайя Саксон выполнена в виде оммажа фильмам 80-х (вроде «Инопланетянина» и «Темного кристалла»), поэтому малютка-очи в ней не компьютерный, а кукольный.

«Бабули» (Nonnas), реж. Стивен Чбоски

Где и когда смотреть: на Netflix — с 9 мая

Комедия автора «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски, снятая по мотивам истории Джо Скаравеллы — владельца ресторана Enoteca Maria, где вместо профессиональных шеф-поваров работают бабушки из разных стран. В главной роли — Винс Вон.

«Громовержцы*» (Thunderbolts*), реж. Джейк Шрейер

Где и когда смотреть: в кино — с 12 мая*

Кинокомикс про «марвеловский» аналог «Отряда самоубийц» — антигероев, которые оказываются в смертельной ловушке и вынуждены действовать сообща, чтобы выполнить опасную миссию. В фильме снялись Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко и другие. Картина завершит пятую фазу киновселенной Marvel.

«Последний император» (The Last Emperor), реж. Бернардо Бертолуччи

Где и когда смотреть: в кино — с 15 мая

Биографическая драма Бернардо Бертолуччи о Пу И (Джон Лоун) — последнем императоре Китая. Картина прослеживает его путь от восшествия на престол в двухлетнем возрасте до тюремного заключения, а затем и реабилитации Коммунистической партией Китая. Лента была номинирована на девять «Оскаров» и одержала победу во всех категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».

«Призрак в доспехах 2: Невинность» (Inosensu), реж. Мамору Осии

Где и когда смотреть: в кино — с 15 мая

Сиквел легендарного киберпанк-аниме «Призрак в доспехах» о будущем, где люди научились продлевать жизнь с помощью киборгизации. По сюжету оперативник Бато и его напарник Тогуса расследуют серию убийств андроидами своих владельцев. Осенью на большие экраны также планируют выпустить первую часть «Призрака в доспехах».

«Туда», реж. Иван Петухов

Где и когда смотреть: в кино — с 15 мая

Романтическая комедия в формате роуд-муви, снятая автором хоррора «Сестры» Иваном Петуховым. Петр Федоров играет ворчливого и мрачного таксиста, который везет воздушную и взбалмошную героиню Ирины Старшенбаум из Москвы в Уфу. Премьера фильма состоялась в минувшем апреле на Московском международном кинофестивале. «Газета.Ru» подробно рассказывала о достоинствах фильма в рецензии с полей смотра.

«Человек с киноаппаратом», реж. Дзига Вертов

Где и когда смотреть: в кино — с 22 мая

Важнейший экспериментальный документальный фильм Дзиги Вертова, восстановленный под руководством историка кино Николая Изволова. Для создания новой версии был использован негатив картины, хранящийся в Красногорске. Авторами были найдены и восстановлены оригинальные вступительные титры, а также правильно ориентированы некоторые кадры оператора Михаила Кауфмана и записан музыкальный сценарий, который авторизовал Вертов. Премьера реставрации «Человека с киноаппаратом» прошла на Московском международном кинофестивале в 2024 году.

«Зона интересов» (The Zone of Interest), реж. Джонатан Глейзер

Где и когда смотреть: в кино — с 22 мая

Историческая драма о коменданте лагеря смерти Аушвиц Рудольфе Хёссе и членах его семьи, припеваючи живших через стенку от рукотворного ада. Картина взяла Гран-при Каннского фестиваля и была номинирована на пять «Оскаров» (в том числе в категории «Лучший фильм»), а взяла в итоге два: за лучший международный фильм и лучший звук (ужасы Холокоста в ленте не показываются, их можно только услышать).

«Правила Филиппа», реж. Роман Косов

Где и когда смотреть: в кино — с 22 мая

Драмеди дебютанта Романа Косова о жизни Филиппа, парня с синдромом Дауна, которого воспитывает мать-одиночка. В главной роли — Григорий Данишевский, артист с лишней хромосомой, игравший вместе с Александром Робаком в короткометражке «Уличное освещение». Впервые лента была показана в 2024 году на фестивале «Окно в Европу», где была удостоена приза медиаконгресса «Содружество журналистов» за лучший сценарий.

«Черные священники» (Geomeun sajedeul), реж. Чан Чжэ Хен

Где и когда смотреть: в кино — с 22 мая

Полнометражный дебют южнокорейского режиссера Чан Чжэ Хена, прозвучавшего в прошлом году с хоррором «Проклятие «Зов могилы». В «Черных священниках» речь идет о двух священнослужителях, которые пытаются спасти одержимого мальчика. Недавно фильм получил продолжение «Черные монахини», его планируется выпустить в российский прокат в сентябре.

«Источник вечной молодости» (Fountain of Youth), реж. Гай Ричи

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 23 мая

Приключенческая картина Гая Ричи в духе фильмов про Индиану Джонса. Сюжет рассказывает о брате и сестре (Джон Красински и Натали Портман), которые воссоединяются для поисков, собственно, источника вечной молодости. Помимо Красински и Портман, в актерский состав ленты вошли Эйса Гонсалес, Донал Глисон, Кармен Эджого и Стэнли Туччи.

«Улица страха: Королева бала» (Fear Street: Prom Queen), реж. Мэтт Палмер

Где и когда смотреть: на Netflix — с 23 мая

Слэшерный спин-офф очень неплохой трилогии «Улица страха» по мотивам одноименного цикла Р. Л. Стайна, специалиста по подростковым страшилкам. В центре сюжета — предстоящий выпускной 1988 года, к которому готовятся школьники из городка Шейдисайда. Томительное ожидание приобретает мрачноватый оттенок, когда претендентки на звание королевы бала начинают бесследно исчезать.

«Нэчжа побеждает Царя драконов» (Nézhā zhī Mótóng nào hǎi), реж. Ян Юй

Где и когда смотреть: в кино — с 29 мая

Сенсационная китайская анимация по мотивам буддийской мифологии, которая с конца января собрала в мировом прокате более $2,1 млрд, за счет чего стала: рекордсменом среди мультфильмов по числу проданных билетов; самым кассовым мультфильмом в истории (причем единственным, преодолевшим отметку в $2 млрд), на что потребовалось три недели; самым кассовым неанглоязычным фильмом в истории. Со всеми этими заслугами продолжение картины «Нэчжа» 2019 года на данный момент занимает пятую строчку в списке самых успешных фильмов за всю историю (без учета инфляции).

«Кукушка», реж. Евгений Николаев

Где и когда смотреть: в кино — с 29 мая

Полнометражный дебют якутского режиссера Евгения Николаева — черно-белый мистический хоррор «Кукушка», написанный и снятый при участии автора «Пугала» и «Чумы» Дмитрия Давыдова. По сюжету Аркадий (Иван Шамаев) возвращается в давно оставленный родительский дом и берется за восстановление надгробий предков. Окунаясь в тяжелые воспоминания о детстве, он обращает внимание на таинственного соседа (Николай Солдатов), хранящего страшную тайну. Мировая премьера «Кукушки» прошла в 2024 году на фестивале «Зеркало», где картина получила приз с формулировкой жюри «Впечатляющий дебют, который бросает вызов зрителю».

«Верни ее из мертвых» (Bring Her Back), реж. Дэнни и Майкл Филиппу

Где и когда смотреть: в кино — с 29 мая

Второй фильм австралийских ютьюберов Дэнни и Майкла Филиппу (канал RackaRacka), которые выстрелили в 2023-м с ужастиком «Два, три, демон, приди!» про подростков, развлекающихся спиритизмом. В свежем хорроре речь идет про брата и сестру, которые сталкиваются с ужасающим ритуалом в доме своей новой приемной матери.

«Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow), реж. Трей Эдвард Шульц

Где и когда смотреть: в кино — с 29 мая

Психотриллер Трея Эдварда Шульца, автора хоррора «Оно приходит ночью» и драмы «Волны». Картина выступает кинематографическим компаньоном шестого альбома канадского певца The Weeknd Hurry Up Tomorrow, вышедшего в январе этого года. Главный герой фильма — страдающий от бессонницы музыкант (сам The Weeknd, Эйбел Тесфайе), который после встречи с таинственной незнакомкой пускается в экзистенциальную одиссею. Два года назад Тесфайе пытался потопить карьеру Лили-Роуз Депп в сериале «Кумир», теперь под прицелом Дженна Ортега и Барри Кеоган.

«Настоящие детективы» (Neighborhood Watch), реж. Дункан Скайлз

Где и когда смотреть: в кино — с 29 мая

Криминальный триллер про Саймона (Джек Куэйд), молодого человека с ментальным расстройством, которому кажется, что он стал свидетелем преступления. Юноша обращается к своему соседу Эду (Джеффри Дин Морган), вышедшему на пенсию охраннику, с просьбой помочь ему в поисках похищенной женщины.

«Маунтинхед» (Mountainhead), реж. Джесси Армстронг

Где и когда смотреть: на HBO и Max — с 31 мая (1 июня по московскому времени)

Полнометражный дебют создателя великого сериала «Наследники» Джесси Армстронга — сатирическая комедия про группу друзей-миллиардеров, которая собирается вместе на фоне разворачивающегося финансового кризиса. Актерский состав ленты возглавили Стив Карелл, Джейсон Шварцман, Кори Майкл Смит и Рами Юссеф.

* Фильм планируется демонстрировать в рамках «предсеансового обслуживания».