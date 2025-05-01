Назван самый убыточный фильм 2024 года

Портал Deadline представил список самых неудачных блокбастера по итогам 2024 года. Список возглавил «Джокер: Безумие на двоих» — сиквел о заклятом враге Бэтмена смог заработать лишь $ 207 млн, тогда как его бюджет оценивается в $ 371 млн.

© Чемпионат.com

В топ неудачников также попали «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (убыток $119 млн), экранизация игры Borderlands ($ 80 млн), «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы ($ 75 млн) и «Крейвен-охотник» ($ 71 млн).

Ранее инсайдеры утверждали, что фильму «Джокер 2» для окупаемости необходимо заработать около $ 450 млн. Фильм провалился в прокате, заработав в два раза меньше.