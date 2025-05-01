Триллер «Серфер» начали показывать в кинотеатрах России

Психологический триллер «Сёрфер» вышел в российских кинотеатрах. Первые сеансы нового фильма с Николасом Кейджем в главной роли проходят уже сегодня, 1 мая.

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Сюжет ленты посвящён мужчине и его противостоянию банде сёрферов. История начнётся с того, как герой Кейджа вернётся в свой город в Австралии, а затем его при сыне-подростке унизят сёрферы. Поначалу мужчина хочет как-то отомстить недоброжелателям, однако потом всё скатывается в настоящий сюр.

Ранее российские кинотеатры временно отказались от показа голливудских фильмов альтернативными способами. На майских праздниках зрители смогут увидеть лишь российские и лицензированные западные премьеры.