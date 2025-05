Опубликованы новые постеры фильма «Как приручить дракона»

Создатели полнометражного фильма «Как приручить дракона» опубликовали два новых постера ленты с живыми актёрами по одноимённому мультфильму.

Напомним, главную роль в будущей адаптации исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. Режиссёром выступил Дин ДеБлуа, работавший над оригинальными проектами.

Мировая премьера картины состоится 13 июня 2025 года. Сейчас продюсеры Universal Pictures уже работают над продолжением.

