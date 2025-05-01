Звезда «Покерфейса» намерена снять фильм при помощи ИИ

Звезда сериалов "Матрешка" и "Покерфейс" Наташа Лионн готовится к съемкам полнометражного режиссерского дебюта "Зловещая долина" (Uncanny Valley), сообщает The Hollywood Reporter. Картина будет частично сгенерирована искусственным интеллектом (ИИ).

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Сценарий фильма Лионн написала совместно с Брит Марлинг ("Убийство на краю света", "ОА") - обе актрисы исполнят в фильме главные роли. В основе сюжета история девочки-подростка, попадающей в мир популярной видеоигры.

Одним из консультантов выступит известный специалист в области виртуальной реальности Джарон Ланье. За ИИ-контент будет отвечать компания Asteria.

В марте 2025 года стало известно, что Critterz ("Живность") - первый мультфильм, созданный при помощи искусственного интеллекта - получит расширение до полнометражной версии.

Позже режиссер "Терминатора" Джеймс Кэмерон заявил, что хочет использовать ИИ, чтобы вдвое сократить расходы на кинопроизводство. По мнению постановщика, технологии могут помочь в создании спецэффектов.