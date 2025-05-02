Почему не стоит пропускать триллер «Серфер» с Николасом Кейджем

В российский прокат вышел «Серфер» — сюрреалистический пляжный триллер, выстроенный вокруг сумасшедшего бенефиса Николаса Кейджа. На сей раз у его героя, опускающегося на самое дно жизни, даже нет имени, зато есть мечта о возвращении на австралийский пляж своего детства. В этом деле Кейджу мешает банда серферов, питающих равную склонность к садизму и эзотерике. О том, каким получился новый фильм автора «Вивария» Лоркана Финнегана, рассказывает материал «Ленты.ру».

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Дата выхода: 1 мая

1 мая Страна: Австралия, США, Ирландия, Великобритания

Австралия, США, Ирландия, Великобритания Продолжительность: 1 ч 40 мин

1 ч 40 мин Режиссер: Лоркан Финнеган

Лоркан Финнеган В ролях: Николас Кейдж, Финн Литтл, Джулиан Макмэхон, Александр Бертран

Неохотно стареющий бизнесмен (Николас Кейдж) привозит сына (Финн Литтл) на пляж своего детства. Именно здесь, на австралийском побережье, он когда-то учился кататься на доске. После смерти отца мать увезла его в Калифорнию, так что Лунная бухта превратилась в потерянный рай. И сейчас герой как никогда близок к его обретению, поскольку почти скопил сумму, необходимую для покупки родового гнезда, которое хорошо видно с пляжа. Однако ностальгическую прогулку с сыном нарушают набыченные серферы, которые прогоняют чужаков, угрожают и твердо стоят на том, что океанический берег — только для местных.

Для сына это еще одно разочарование в потрепанном отце. Сам папаша остается в одиночестве на парковке в ожидании закрытия сделки, чтобы последовательно потерять туфли, пиджак, машину и самообладание. Предводитель серферов Скалли (Джулиан Макмэхон) раз за разом предлагает отступиться и убраться восвояси, но за полшага до осуществления мечты герой Кейджа сдаваться не намерен.

Ирландский режиссер и обладатель джойсовской фамилии Лоркан Финнеган — человек настолько культурный, что заботливо подбирает к каждому своему фильму внятный референс, запутывающий ленивых критиков и прочих любителей декодинга.

В случае со своим вторым и самым известным фильмом под названием «Вивариум» он говорил о развертывании в полнометражную ленту полотен Рене Магритта, затем в «Дурном глазе» с Евой Грин разбирался с колониализмом, а вдохновением для «Серфера» называет «Пловца» — фильм Фрэнка Перри 1968 года. В нем герой Берта Ланкастера экстравагантно перемещался между богатыми соседскими виллами под предлогом плавания в бассейне. Кое-что о творческом методе Финнегана говорит тот факт, что искупаться герою Николаса Кейджа не удастся почти до самого финала «Серфера».

Вообще, композиционные принципы, которыми пользуется этот постановщик, напоминают то, что происходит в его новом фильме с главным героем. Он входит в кадр прилично одетым, пусть и чуть потрепанным, а затем обстоятельства вынуждают персонажа по кусочкам терять то, что обычно называется человеческим обликом. То же самое Финнеган проделывает с заинтересовавшими его идеями. На сей раз его привлекли разнообразные аспекты мужественности — прежде всего, так называемая токсичная маскулинность. Ее олицетворяет банда серферов под руководством белозубого Скалли, который мнит себя не просто вожаком, а духовным учителем. Именно он в начале фильма говорит о том, что на Востоке соискателя древней мудрости семь дней держали у ворот — эта фраза издевательски анонсирует дальнейшие страдания героя Кейджа. Те, кто увидит в проповедях Скалли отсылки к философии героя Патрика Суэйзи по кличке Бодхи из «На гребне волны», будут совершенно правы. Кроме того, Кейдж и Киану Ривз — одногодки, в этом факте тоже можно увидеть контекстуальную шутку.

Еще один фильм из прошлого тысячелетия, на который более или менее открыто (но возможно, не вполне сознательно) ссылается Финнеган это, конечно, «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера.

Оттуда и кислотная палитра (только солнечная, а не сумеречная), и лабиринты галлюцинаций, в которых у главного героя появляются новые и новые двойники. Правда, это не любовное послание, а скорее надругательство над памятником — такое же, каким был второй «Джокер», но выполненное экономнее и жестче.

Самая обаятельная режиссерская черта Финнегана — принципиальный отказ от прямолинейной повествовательности, которая сегодня является нормой не только в массовом, но и в том кино, которое принято считать авторским. Его сюжеты развиваются последовательно, но это всегда пародия на традиционную трехактную драматургию. Например, первые два акта «Серфера» отличаются друг от друга лишь тем, что в первом герой наступает на битое стекло, а во втором уже пьет из лужи. В третьем происходит требуемый правилами драматургии перелом, но он, во-первых, заранее анонсирован, а во-вторых — никуда толком не ведет. Финнеган вообще прикладывает видимые усилия к тому, чтобы в его фильмах не было никакой артикулированной морали. В мире, где однозначность принята за благо, такие старания вызывают особенное уважение.

Пародийность сюжетной конструкции в «Серфере» уравновешена безусловными изобразительными достоинствами. Как и в случае с настоящими океаническими волнами, если не искать смысла, то легко найти красоту и даже что-то вроде возвышенной эйфории. Визуальный ряд выстроен таким образом, чтобы создавать собственную драматургию. Сверхкрупные планы лица главного героя чередуются с бликами на волнах, солнце то слепит в камеру, то вырезает из пространства диковинные тени. Лица всех без исключения персонажей указывают на нереальность происходящего. Финнеган не отдается сюрреалистическим порывам полностью, но использует их, чтобы сместить фокус с не вполне реалистичного сюжета на правду переживания. 61-летний Кейдж здесь не просто ходит в птичьем помете и собирается есть крысу, он подробно и убедительно показывает путешествие по нисходящей спирали отчаяния.

И в этом смысле «Серфер» выделяется даже на фоне уже созданной Николасом галереи погружений в пучину психического нездоровья. Смотреть за этим прыжком в пасть безумия не всегда приятно, но уж точно не скучно. В принципе, «Серфера» можно воспринимать и как современную версию «Изгоя» Роберта Земекиса, где Том Хэнкс сходил с ума на необитаемом острове. Правда, Кейдж для этой роли годится куда лучше. Что там говорить, от такой работы наверняка не отказался бы и Марлон Брандо — об этом стоит подумать, прежде чем записывать «Серфера» в категорию проходных трэш-триллеров.

Фильм Финнегана — это, конечно, никакой не триллер, а скорее басня, сочиненная с кафкианским юмором и лишенная, как было сказано, морали. Этим жанром объясняется и беспредельная условность происходящего, которая не только нарушает вещественный реализм, но и делает сюжет универсальным. Далеко не все зрители (особенно в России) в курсе, правда ли австралийские полицейские ездят на желтых автомобилях с шашечками, зато своя история столкновения с гопниками есть у всех. Пережить этот опыт в безопасном мягком кресле кинозала и с возможностью спокойно сделать из него новые выводы — практически бесценно.