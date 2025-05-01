Когда выйдет новый сезон мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» в России

Телеканал «ТВ-3» покажет в эфире шестой сезон популярного мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот». Премьера на российском телевидении состоится в субботу, 3 мая, в 17:00 мск — через месяц после дебюта во Франции.

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В новом эпизоде двум школьникам, которые по ночам примеряют маски супергероев, предстоит встретиться с новым таинственным злодеем — его действия заставят героев усомниться в собственных возможностях, но Леди Баг и её спутник должны найти путь к победе.

Всего в новый сезон должны войти 26 эпизодов, в оригинале на данный момент доступны восемь серий (новые выходят по одной в неделю). Финал истории намечен на конец 2025 года.